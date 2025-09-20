Cairo, auto esce di strada e travolge una donna: è grave

Cairo Montenote. E’ stata intubata e trasportata in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure una donna di 70 anni investita da un’auto lungo la tratta della Sp 12, a Cairo Montenotte, vicino alla zona del Parco dell’Adelasia.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il conducente della vettura avrebbe perso il controllo del mezzo e ha travolto l’anziana che si trovava lungo la strada per una escursione, finendo poi la sua corsa in una scarpata.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Altare, dell’automedica del 118 e dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri che stanno appurando e svolgendo i rilievi e le indagini sull’incidente.

Le condizioni della donna, a seguito dei traumi riportati nell’urto con la vettura, sono apparse subito gravi. Dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato disposto il trasferimento in codice rosso presso il nosocomio savonese, con l’ausilio dell’elisoccorso Grifo.

Praticamente illeso, invece, il guidatore dell’auto, che si è ribaltata nella caduta avvenuta nel burrone sottostante.

Sul posto i militari stanno ascoltando le testimonianze e ricostruendo l’esatta dinamica dell’investimento. Stando proprio a quanto riferito dalle persone presenti, non si esclude l’ipotesi di una gara clandestina sulle strade valbormidesi. In merito all’episodio è stato aperto anche un fascicolo penale al vaglio degli organi inquirenti.

Stando alle prime informazioni, infatti, sembrerebbe che la vettura responsabile del ferimento della donna fosse presente ad una raduno, organizzato da privati via social, di Abarth 500.