Furto e spaccata da Essegi Sport a Pietra: 21enne arrestato dai carabinieri

Pietra Ligure. I Carabinieri della Compagnia di Albenga hanno eseguito una ordinanza di applicazione di misura cautelare per furto aggravato in concorso a carico di T.A., 21enne di origine egiziana, già sottoposto a misura cautelare domiciliare per altri reati contro il patrimonio.

A carico del 21enne il giudice ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi per il furto con spaccata messo a segno nelle prime ore del 25 febbraio scorso, a Pietra Ligure, ai danni dell’esercizio commerciale Essegi Sport, forzando una vetrata e portando via capi di abbigliamento e articoli sportivi per un valore complessivo di circa 25.000 euro.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona e svolte dalla Compagnia Carabinieri di Albenga, hanno permesso di ricostruire l’intera dinamica del colpo grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza, che hanno immortalato i malviventi mentre tentavano più volte di infrangere la vetrina fino a riuscire ad introdursi nel locale e fuggire con tutta la refurtiva che riuscivano a trasportare.

A nulla sono valse le cautele adottate dagli autori che hanno messo a segno il colpo travisati e si sono allontanati dirigendosi subito verso il mare e fuggendo poi lungo la spiaggia; l’accurata analisi dei fotogrammi ha comunque permesso di seguirli lungo il percorso ed estrapolare le immagini dei loro volti.

Fondamentali, inoltre, i riscontri ottenuti sul luogo del reato: parte della merce rubata è stata infatti recuperata poco distante dal negozio, nascosta sulla spiaggia, mentre un giubbotto abbandonato dagli autori del furto conteneva uno scontrino fiscale che si è rivelato fondamentale per risalire all’identità dì uno degli autori. La ricevuta infatti era relativa a un acquisto effettuato lo stesso giorno presso un’attività commerciale di Sanremo con carta di pagamento, risultata essere intestata proprio all’indagato.

Le successive indagini, sviluppate anche attraverso l’analisi delle immagini registrate da ulteriori telecamere di sorveglianza presenti a Sanremo e a bordo dei mezzi pubblici, hanno fornito ulteriori riscontri sul presunto colpevole del furto.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Savona, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica di Savona, grazie alle risultanze investigative raccolte dai Carabinieri, ha emesso nei confronti del giovane una ordinanza di applicazione dì misura cautelare.

L’attività investigativa prosegue al fine di individuare i complici che hanno preso parte al colpo.