Funivie, Foscolo (Lega): “I lavoratori non hanno perso un giorno di lavoro e nessuno di loro si trova in cassa integrazione”

Savona/Cairo Montenotte. “La Lega si è sempre impegnata, in particolare con l’assessore regionale e subcommissario straordinario di ‘Gestione Funivie Savona – S. Giuseppe di Cairo’ Paolo Ripamonti, per la salvaguardia dell’infrastruttura sia durante il periodo parlamentare e sia in questo momento attraverso l’ultima proroga della gestione commissariale che ha garantito la possibilità di fare investimenti e il mantenimento dei posti di lavoro“. Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

“Si tratta di fatti riconosciuti da tutti. Pertanto, quello che stupisce è che taluni articoli pubblicati sui media in questi giorni sulle Funivie hanno fatto riferimento a strategie di indirizzo politico, ma non hanno accennato alla situazione dei lavoratori, i quali non hanno perso un giorno di lavoro e nessuno di loro si trova in cassa integrazione“.

“Inoltre, ricordo che il Pd, partito delle promesse puntualmente disattese, non è mai stato in grado di trovare altre soluzioni che chiusure, cassa integrazione e fantomatici ricollocamenti con stipendi da fame per i lavoratori”, conclude.