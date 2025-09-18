Fungaiolo disperso nei boschi di Urbe: soccorsi mobilitati

Urbe. Intervento di soccorso nei boschi di Urbe per un fungaiolo genovese di 74 anni.

L’uomo era per funghi con un amico, quando si sono persi di vista lungo i sentieri della zona: a quel punto, l’amico, non riuscendo più a trovarlo, ha allertato la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, soccorso alpino e speleologico e la pubblica assistenza.

Inizialmente le operazioni per rintracciare il 74ene sembravano complicate, in quanto l’anziano aveva smarrito anche il telefonino, che suonava a vuoto.

Poi, però, i soccorritori sono riusciti ad individuarlo.

L’uomo aveva qualche escoriazione dovuta ad alcune cadute lungo il percorso, ma era in buone condizioni. È stato riaccompagnato all’auto insieme all’amico, alla fine senza gravi conseguenze.