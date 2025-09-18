  • News24
Fungaiolo disperso nei boschi di Urbe: soccorsi mobilitati

Si è smarrito mentre era assieme ad un amico: sul posto vigili del fuoco, soccorso alpino e sanitari

Urbe. Intervento di soccorso nei boschi di Urbe per un fungaiolo genovese di 74 anni.

L’uomo era per funghi con un amico, quando si sono persi di vista lungo i sentieri della zona: a quel punto, l’amico, non riuscendo più a trovarlo, ha allertato la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, soccorso alpino e speleologico e la pubblica assistenza.

Inizialmente le operazioni per rintracciare il 74ene sembravano complicate, in quanto l’anziano aveva smarrito anche il telefonino, che suonava a vuoto.

Poi, però, i soccorritori sono riusciti ad individuarlo.

L’uomo aveva qualche escoriazione dovuta ad alcune cadute lungo il percorso, ma era in buone condizioni. È stato riaccompagnato all’auto insieme all’amico, alla fine senza gravi conseguenze.

