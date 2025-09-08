Frana San Donato, Impegno x Finale: “Ancora il semaforo da febbraio. Incapacità di gestire le emergenze”

Finale Ligure. La minoranza presenta un’interpellanza per il prossimo consiglio comunale previsto venerdì 12 settembre. Oggetto dell’iniziativa del Gruppo di Guzzi, Geremia, Bricchetto e Montanaro: la frana di Capo San Donato.

Scrive il gruppo Civico: “Ormai da 7 mesi, da febbraio appunto, viviamo il disagio di un lungo semaforo sull’Aurelia che durante il periodo pasquale si è trasformato in un mese di chiusura totale della strada. Sette mesi di disagi, code, attese infinite subite da residenti e i numerosi turisti. Poche le informazioni da parte dell’amministrazione”.

“In una intervista del 13 maggio, l’amministrazione parlava ‘di riapertura del doppio senso di marcia a fine giugno, o primi di luglio’. Su richiesta della minoranza in consiglio la stessa amministrazione ha rinviato la possibile apertura a settembre. L ‘unico vero risultato è quello che noi tutti vediamo quotidianamente: semaforo ed interminabili attese sotto il sole”.

“Comprendiamo che l’impresa incaricata stia portando avanti un lavoro complesso, ma la gestione dell’emergenza prima e del cantiere e della viabilità ora e’ pessima e senza una reale cognizione di ciò che sta succedendo da parte della amministrazione. Il Rione di Varigotti ha vissuto i primi mesi isolato totalmente senza alcuna vera considerazione da parte del Comune, ha trascorso la stagione estiva cercando di giustificare ai turisti le code, i semafori, i cantieri iniziati a maggio ed interrotti con aree recintate in piena estate, la sporcizia complessiva e l assenza di presidio”.

“Un bilancio davvero negativo e con molte sfumature che danno una pessima immagine al nostro territorio. La cittadinanza merita maggiore rispetto ed una vera e precisa informazione. Dopo 7 mesi di assordante silenzio ce la meritiamo”, conclude il gruppo Impegno x Finale.