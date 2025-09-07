Finale Ligure. Entro metà ottobre la via Aurelia a Capo San Donato potrebbe tornare percorribile a doppio senso di marcia. Questo secondo quanto riportato dall’assessore comunale ai Lavori Pubblici Paolo Folco nell’ambito delle opere in atto sul territorio finalese per i danni provocati in questi mesi dal maltempo.

“Si consolida il retro del muro, dove verrà ricostruita la passerella pubblica. La prossima settimana inizieranno i lavori di ancoraggio con i tiranti” ha sottolineato lo stesso assessore, parlando dei lavori di messa in sicurezza sul tratto viario ancora soggetto ad una viabilità a senso unico alternato.

Così, dopo la frana che ha coinvolto il versante a monte della carreggiata, la circolazione potrebbe tornare alla normalità a seguito per la metà del mese prossimo a seguito delle operazioni e lavorazioni in fase di attuazione.

Oltre all’intervento sull’Aurelia, a Finale Ligure prevista “la ripresa dei lavori di pulizia dei fiumi grazie ad una ordinanza del sindaco Angelo Berlangieri, che ha permesso l’anticipo nel rispetto delle normative” ha aggiunto Folco. Inoltre, è stata ompletata la gettata della fondazione del nuovo argine sul torrente Pora daneggiato dall’evento alluvionale dello scorso maggio: “La conclusione tra fine settembre e inizio ottobre”.

Infine, grazie alla collaborazione del Consorzio di Depurazione è stato ripristinato il tubo dell’acqua alla confluenza dell’Aquila nel Pora, spostato dalla piena durante l’alluvione.