Fondazione De Mari, a Cairo la presentazione del progetto “Nuovi Spazi di Socialità”

In occasione della tredicesima Giornata Europea delle Fondazioni, la Fondazione De Mari Savona, in collaborazione con Asl 2 Savonese, promuove l’incontro “Giovani al centro. Dalla fragilità alla ripartenza. Riflessioni a partire dal progetto Nuovi Spazi di Socialità”, in programma mercoledì 1° ottobre alle ore 9.00 presso il Teatro Chebello di Cairo Montenotte.

Il tema scelto da ACRI e ASSIFERO per il 2025, “Germogliazioni – Giovani, primavera di comunità”, trova piena espressione nell’esperienza di Nuovi Spazi di Socialità, progetto avviato nel cuore della Valbormida, un’area segnata da deindustrializzazione e crescente scarsità di servizi. Il progetto ha visto la nascita dello Spazio Giovani Valbormida, un vero e proprio presidio di prossimità che, in poco più di un anno, ha accolto e seguito stabilmente 140 giovani tra i 16 e i 25 anni, diventando punto di riferimento per ascolto, orientamento e accompagnamento.

La mattinata si aprirà con la proiezione del documentario “Non Sono Emergenza”, realizzato da Con i Bambini per l’omonima campagna nazionale sul disagio giovanile, alla presenza della regista Arianna Massimi. Seguiranno tre momenti di approfondimento: la restituzione dei risultati del progetto Nuovi Spazi di Socialità con Samuele Dagliani, psicologo e responsabile dello Spazio Giovani Valbormida; un confronto istituzionale con ASL2 Savonese, istituzioni, scuole e terzo settore; e uno spazio dedicato ai giovani, a cura di Human Memories, con testimonianze di associazioni e gruppi attivi sul territorio.

L’evento vedrà la partecipazione di istituzioni, scuole, enti del terzo settore e realtà giovanili, in un confronto aperto sulle sfide e le opportunità di crescita che il territorio può offrire alle nuove generazioni.

IL PROGETTO

Nel cuore della Valbormida, area dell’entroterra ligure colpita da deindustrializzazione e scarsità di servizi, la Fondazione De Mari CR Savona ha favorito l’attivazione di un presidio di prossimità per i giovani: uno spazio accogliente e non connotato all’interno della Galleria Commerciale di Carcare, accanto al Centro per l’Impiego.

Qui, un’équipe multidisciplinare composta da psicologi, medici, terapisti della riabilitazione, educatori e volontari – coordinata da ASL2 Savonese – offre ascolto, orientamento e accompagnamento. In poco più di un anno, sono stati presi in carico stabilmente 140 giovani tra i 16 e i 25 anni, arrivati spontaneamente o tramite segnalazioni delle scuole e dei servizi sociali del Distretto. Il progetto ha attivato dinamiche di fiducia, riconoscimento e cura, diventando un punto di riferimento per la costruzione di nuove possibilità di relazione, formazione e inserimento.

Le principali finalità:

– offrire uno spazio sicuro di ascolto e relazione;

– sostenere i giovani in situazione di fragilità personale, sociale e lavorativa;

– rafforzare la rete territoriale tra sanità, servizi e terzo settore;

– ridare centralità alle aree interne attraverso presidi generativi;

– dare continuità agli sportelli psicologici scolastici, con una presa in carico più strutturata.

“Con ‘Nuovi Spazi di Socialità’ – sottolinea Luciano Pasquale, presidente della Fondazione De Mari – abbiamo voluto sperimentare un modello innovativo di comunità che si prende cura. È una risposta concreta al disagio giovanile, ma anche un laboratorio di futuro, capace di trasformare la fragilità in risorsa”.

OSPITI DELL’EVENTO

Luciano Pasquale, presidente Fondazione De Mari CR Savona

Paolo Lambertini, sindaco di Cairo Montenotte

Michele Orlando, direttore generale ASL2 Savonese

Arianna Massimi, regista di “Non Sono Emergenza” (Con I Bambini)

Marcello Macario, psichiatra

Samuele Dagliano, psicologo – responsabile Spazio Giovani Valbormida

Anna Cossetta, direttrice Fondazione De Mari CR Savona

Roberto Carrozzino, direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze ASL2 Savonese

Simone Ziglioli, assessore alle Politiche Sociali – Comune di Carcare

Chiara Scaccabarozzi, project manager

Cinzia Aicardi, psicologa – referente APS A Cielo Aperto

Alberto Isetta, direttore Valbormida Formazione

Monica Buscaglia, dirigente scolastico IIS Patetta Cairo Montenotte

Valentina Botta, Sorelle di Corpo

Chiara Reverdito, Echollective

Francesco Zoppi, Fiammiferi APS

Thomas Patriarca, Human Memories.