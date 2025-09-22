Fine, vita, Arboscello (Pd): “Accelerare subito l’iter della proposta di legge presentata dalle opposizioni”

Liguria. “La Liguria si doti al più presto di una legge sul fine vita. Casi come quello della persona di 79 anni che si è visto negare dalla Asl la richiesta di suicidio assistito e che dopo l’intervento dell’associazione Luca Coscioni sarà accompagnato in Svizzera, come da lui stesso richiesto, dimostrano una volta di più quanto sia indispensabile applicare, anche nella nostra Regione, la sentenza della Corte costituzionale attraverso una legge organica”. Così il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Arboscello dopo il caso della persona che si è vista negata dalla Asl la richiesta (che ora risulterebbe in sospeso) di suicidio assistito e dopo la mobilitazione dell’associazione Luca Coscioni, che si è resa disponibile ad accompagnarlo in Svizzera.

“Nella scorsa legislatura, come opposizioni in consiglio regionale – a prima firma di Gianni Pastorino capogruppo Lista Orlando Presidente – abbiamo presentato una Proposta di legge affinché anche in Liguria si possa accedere alla morte volontaria assistita rispettando quella sentenza. Si tratta di una misura indispensabile per dare tempi, regole certe e chiare uguali per tutti, affinché le persone che soffrono in modo irreversibile non debbano aspettare mesi prima di avere una risposta. È arrivato il momento di accelerare l’iter di approvazione e portare al più presto in aula per la discussione la proposta di legge”.

“Come vicepresidente del consiglio regionale mi impegnerò affinché questo iter sia accelerato e anche la Liguria, come altre Regioni in Italia, si doti di una legge sul fine vita”.