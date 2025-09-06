Finale, ufficiale l’arrivo di Tancredi: il difensore ritrova Alessi

Finale Ligure. Il Finale annuncia l’arrivo in giallorossoblu di Roberto Tancredi.

Di ruolo difensore, il neoarrivato è un classe 2005 cresciuto in alcune formazioni giovanili nel genovese. Ha iniziato a trovare spazio e ad affermarsi con i grandi al Ligorna, esordendo in Serie D con i biancoblu ed ha collezionato circa 25 presenze.

Nella scorsa stagione ha militato al Campomorone Sant’Olcese in Eccellenza, ritrova dunque mister Alessi in questa nuova avventura.

“A Roberto un sincero in bocca al lupo e un benvenuto da parte di tutto l’ambiente”, scrive il club.