Promozione

Finale, Tancredi: “Mi sto trovando bene, un onore vestire la maglia di una società importante”

Sulla vittoria contro il Pontelungo: "Siamo stati squadra e bravi in entrambe le fasi". Sul mister: "Rapporto ottimo"

Generico settembre 2025

Finale Ligure. Grande protagonista nel Finale della sfida di domenica con il Pontelungo è stato Roberto Tancredi. Il difensore ha prima sbloccato la sfida nel primo tempo con un colpo di testa, e dopo l’ha chiusa nella ripresa con un inserimento da centrocampista.

Siamo molto contenti per la prova e i tre punti contro un avversario importante come il Pontelungo – afferma Roberto -. Siamo stati squadra e bravi in entrambe le fasi, limitando una formazione che ha diversi giocatori validi. Difensivamente, si, abbiamo fatto passi avanti nelle ultime uscite ed è frutto del lavoro e della fiducia che man mano sta aumentando nel gruppo”.

Sono felice a livello personale, una doppietta per un difensore non è cosa da tutti i giorni, ma è altrettanto importante aver mantenuto la porta inviolata. L’esultanza sulla prima rete? Ho voluta dedicarla alla mia famiglia e alla mia ragazza”.

Arrivato poche settimane fa, ma l’ambientamento è subito stato dei migliori con la piazza: “Qua mi sto trovando bene, appena è arrivata la chiamata non ci ho pensato tanto, rappresentava un’occasione per me ed è un onore per me vestire la maglia di una società importante come il Finale. Il mister lo conoscevo già e con lui, e lo staff, il rapporto è ottimo: continuiamo su questa strada”.

