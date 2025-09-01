Finale, rottura acquedotto all’incrocio dei “quattro canti”: stop erogazione idrica in alcune vie e lavori con semaforo provvisorio

Finale Ligure. Nelle scorse ore si è verificata un’anomalia alla rete idrica all’incrocio tra la SS1 Aurelia, via Torino e via Brunenghi, in corrispondenza del cosiddetto “incrocio dei quattro canti”.

Per consentire la ricerca del guasto e il successivo intervento di riparazione, il Consorzio di Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese e l’Acquedotto San Lazzaro opereranno congiuntamente a partire dalla serata odierna.

A partire dalle ore 23.00 di lunedì 1 settembre sarà necessaria la sospensione temporanea dell’erogazione idrica nelle seguenti vie e zone: via Brunenghi (nel tratto compreso tra via XXV Aprile e l’Aurelia); via Torino e traverse; corso Europa e traverse; via Colombo e traverse; lungomare Migliorini e traverse (si invitano in particolare gli stabilimenti balneari a prendere nota dell’interruzione); via Genova e traverse; via Drione e traverse; via Molinetti e traverse; via Castelli; via Mimose e via Santuario fino al ponte Sciusa.

Per tutta la durata dei lavori, dalla mezzanotte di oggi e fino al termine dell’intervento, la viabilità in prossimità dell’incrocio sarà regolata da impianto semaforico provvisorio.

“Siamo consapevoli dei disagi che questa situazione potrà arrecare – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco – ma l’intervento è necessario e urgente per garantire la piena funzionalità della rete idrica e la sicurezza del servizio, nonché della strada. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la comprensione”.