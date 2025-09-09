  • News24
Traguardo

Finale Ligure, sessant’anni di matrimonio per i coniugi Ornella Mesini ed Elia Carzolio

Le congratulazioni dell'amministrazione e la cerimonia in Comune

Il Comune di Finale Ligure celebra con gioia il significativo traguardo dei sessant’anni di matrimonio dei coniugi Ornella Mesini ed Elia Carzolio.

Il sindaco Angelo Berlangieri, a nome dell’intera comunità finalese, ha voluto esprimere un pensiero speciale per la coppia: “Riuscire a condividere una lunga vita assieme, ricca di gioie e di soddisfazioni, superando le difficoltà che ogni giorno la vita presenta, è un risultato di grande pregio etico e morale”.

Ha aggiunto inoltre l’importanza dei legami familiari costruiti e coltivati: “Se per tanti lustri i coniugi Carzolio-Mesini siano riusciti a mantenere saldo il loro rapporto ciò è frutto anche della convinzione che l’istituto familiare è il cardine della nostra società”.

Concludendo il proprio messaggio, il sindaco ha espresso «le più sincere congratulazioni a nome di tutti i cittadini di Finale Ligure», sottolineando il valore di questo anniversario come esempio di amore e dedizione per l’intera comunità.

In ricordo di questa significativa ricorrenza, ai coniugi Carzolio-Mesini, accompagnati dai familiari, è stato consegnato un piatto celebrativo raffigurante un panorama della città.

