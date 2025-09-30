Finale Ligure, ok a vincolare i 600mila per il nuovo “Spazio Giovani”

Finale Ligure. Il gruppo consiliare “Impegno x Finale” ha proposto un ordine del giorno per vincolare 600 mila euro su un progetto Spazio Giovani.

“Il rammarico per aver visto accantonare il progetto Oratorio di Pia è tanto. Un progetto che avrebbe dato una concreta risposta alle esigenze giovanili di oggi legate a formazione e divertimento. Ma cerchiamo di andare avanti e fornire risposte alternative”.

“La maggioranza non sa ancora che pesci pigliare e quindi come gruppo di minoranza abbiamo chiesto che almeno i fondi siano ancora vincolati a progetti analoghi su sociale e giovani”.

“Il nostro suggerimento è stato recepito dall’intero Consiglio e votato all’unanimità. Le risorse sono vincolate, speriamo che si concretizzi presto un progetto all’altezza di quello già pronto ed eliminato dall’amministrazione. La nostra città ed i nostri ragazzi ne hanno bisogno subito” conclude il gruppo di minoranza.