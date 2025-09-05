Finale Ligure, la Rsa “Ruffini” si apre al territorio: grigliata con la comunità locale

Finale Ligure. La Rsa Ruffini di Finale Ligure apre le porte al territorio con una grigliata “per fare comunità”.

Costruire legami, rafforzare il senso di appartenenza, creare occasioni di incontro tra la struttura e la cittadinanza: con questi obbiettivi nasce l’iniziativa promossa dalla Rsa Ruffini che martedì 9 settembre, alle ore 18.00, organizza una grigliata aperta a ospiti, familiari, operatori e alla stessa comunità locale.

“L’evento si svolgerà nel giardino della Residenza, trasformato per l’occasione in un luogo di festa, accoglienza e condivisione. Un momento semplice, ma dal forte valore simbolico, per ribadire che la Rsa non è un luogo chiuso, ma parte attiva e viva del territorio” spiega Marinella Geremia, direttore della struttura finalese.

“Questa iniziativa nasce dal desiderio di creare ponti tra la nostra realtà e la cittadinanza”.

“Vogliamo che la Rsa sia percepita non solo come un luogo di cura, ma anche come uno spazio di relazione e partecipazione, aperto al dialogo con il quartiere, le famiglie, le associazioni e i cittadini. La grigliata sarà accompagnata da musica, un’occasione per trascorrere insieme una giornata in serenità, riscoprendo il valore dei piccoli gesti e delle relazioni autentiche”.

“Un sentito ringraziamento va alla Consulta del Volontariato per il supporto attivo nell’organizzazione dell’evento e alle attività commerciali del territorio che hanno generosamente contribuito rendendo possibile questa iniziativa, in particolare grazie alla Polisportiva del Finale, alla Pasticceria Ferro, alla Panetteria Cassina, la panetteria Parodi e alla ditta Gallo” conclude Marinella Geremia.