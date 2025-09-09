Finale Ligure, concorso di disegno e pittura in memoria di Francesco Tabusso

Finale L. L’associazione Amici di San Lorenzo di Varigotti organizza, in collaborazione con il Comune di Finale Ligure, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri – Sezione Finalese, Il Museo Archeologico del Finale e la Compagnia di San Paolo di Torino, un concorso di pittura e disegno rivolto agli studenti della scuola media di primo grado.

Il concorso sarà intitolato alla memoria di Francesco Tabusso, pittore torinese e appassionato pescatore, particolarmente legato al territorio di Varigotti, intenso interprete del rapporto tra uomo e natura coniugato in chiave onirica e spirituale.

Tra le sue opere principali si ricorda il “Cantico delle creature”, una delle pale di altare più grandi del ‘900, all’interno della chiesa di San Francesco d’Assisi al Fopponino a Milano.

