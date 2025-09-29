Finale Ligure, al via il bando per il rimborso dei libri scolastici

Finale Ligure. Presso gli uffici di segreteria delle scuole statali e paritarie secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado possono essere presentate le domande per “Borse di studio” per spese sostenute dalle famiglie per i libri di testo” per l’anno 2025/2026.
E’ l’avviso diffuso dall’amministrazione comunale e dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione in merito al bando per il rimborso dei libri di testo per gli studenti residenti a Finale Ligure.
Il termine per la presentazione delle domande è il 1 dicembre 2025 presso la scuola frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2025/2026.
.
Per determinare la soglia reddituale funzionale all’ammissione della domanda ed alla formulazione della graduatoria, si applicano i seguenti ulteriori abbattimenti sul reddito risultante dall’attestazione I.S.E.E. 2025: euro 4.000 per ogni persona con handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/1992 a carico del nucleo familiare; euro 3.000,00 se presente un ulteriore figlio a carico oltre lo studente interessato al contributo; euro 7.000 se presenti due ulteriori figli a carico oltre lo studente interessato al contributo; euro 11.000,00 se presenti tre o più figli a carico oltre lo studente interessato al contributo.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il nucleo familiare deve presentare, dopo i suddetti abbattimenti, una attestazione I.S.E.E. 2025, non superiore ad euro 50.000. Il contributo da erogare non potrà essere inferiore ad euro 20.
Le spese sostenute dovranno essere autocertificate e giustificate da idonea documentazione valida ai fini fiscali in possesso del richiedente, anche nel caso di acquisti effettuati on line. La richiesta dovrà essere presentata mediante gli appositi moduli-domanda depositati presso le segreterie delle scuole.
Per informazioni ed assistenza nella compilazione dei moduli telefonare o scrivere ad ALISEO – Servzio Benefici Economici – al n. 840848028 al costo da rete fissa di euro 0,10 alla risposta ed il resto del traffico gratuito (da rete mobile i costi sono determinati dal singolo operatore utilizzato) operativo dal 29 settembre al 01 dicembre 2025 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 all’indirizzo di posta elettronica borsescolastiche@aliseo.liguria.it.
Sui siti web www.regione.liguria.it e www.aliseo.liguria.it si trovano i bandi delle borse di studio anno 2025. Su www.aliseo.liguria.it sono inoltre visibili le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulle borse di studio.