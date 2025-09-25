  • News24
Motivazioni forti

Finale, l’attaccamento di Illiante: “Ho ancora addosso la retrocessione dall’Eccellenza, spero un giorno di poterla cancellare”

Piedi di piombo sugli obiettivi, nessun volo pindarico, ma tanta voglia di aiutare la piazza giallorossoblù costruendo basi solide

Finale Ligure. Il passaggio del turno di coppa è sicuramente un obiettivo che il Finale puntava a raggiungere. È da queste piccole soddisfazioni che si può permettere una risalita umorale all’ambiente dopo gli ultimi anni complicati. Questo lo sa bene Massimiliano Illiante, che da giocatore è stato uno dei migliori portieri del panorama dilettantistico regionale. Ora sta contribuendo con il suo nuovo ruolo da preparatore, fortemente voluto dalla società e dal direttore Belvedere, per aiutare i giallorossoblù a risollevarsi.

Sono quattro anni che sono qui e sono sempre state stagioni particolari, iniziate bene e poi proseguite un po’ meno bene – dichiara Illiante -. Voglio andare coi piedi di piombo, ma le sensazioni adesso sono positive“.

Sul gruppo di lavoro: “Diego ha portato uno staff importante e penso che questa squadra abbia grandi margini di crescita. Per quanto riguarda il mio ruolo, sono molto contento dell’arrivo di Grenna; Mondino lo conoscevo già, quindi lavoriamo bene insieme e andiamo avanti. Preferisco fermarmi qui, senza esagerare con le parole, ma penso e spero che ci toglieremo soddisfazioni e almeno costruire delle basi“.

Da ex numero uno, Illiante ha molte esperienze alle spalle da poter riversare nel suo nuovo ruolo: “Sicuramente mi porto dietro qualcosa da tutti i preparatori che ho avuto. Ognuno ha il suo modo di vedere le cose, io cerco di prendere il meglio e di aiutare i ragazzi con la mia esperienza. Può servire anche durante la partita, per qualche consiglio o incoraggiamento. Ho intrapreso questo percorso subito dopo aver smesso di giocare, grazie a Belvedere e alla società che mi ha sostenuto: li ringrazierò sempre“.

Tanta la voglia di aiutare a ricostruire presupposti vincenti per una piazza storica come quella finalese: “Porto ancora addosso il dispiacere per la retrocessione in Eccellenza del Finale, e un giorno vorrei cancellarla in qualche modo“. Sul campionato: “Credo che il Savona sia un passo avanti a tutti, ma non è detto che la squadra più forte vinca: ci sono 30 partite e vanno giocate. Noi siamo in quel gruppo di tre o quattro squadre che possono dire la loro. Ho buone sensazioni, ma per il mio passato a Finale preferisco aspettare un paio di mesi prima di sbilanciarmi. In ogni caso, il lavoro che stiamo facendo è quello giusto”.

Il portiere ideale? Non so se ci voglia follia, ognuno è fatto a modo suo. L’importante è che sappia parare e soprattutto dare sicurezza alla squadra: chi gioca davanti deve fidarsi di te. La personalità si acquisisce giocando: un portiere deve averla. Poi le qualità tecniche si possono migliorare, ma la presenza in campo è fondamentale. Bisogna saper leggere le situazioni, gestire anche i momenti più semplici, dare i consigli giusti ai compagni. Questo è ciò che rende un portiere una figura importante: deve trasmettere fiducia alla squadra“.

 

