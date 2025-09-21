Finale, cadono calcinacci dalla volta della galleria Caprazoppa: intervento dei vigli del fuoco

Finale Ligure. L’allarme è scattato questo pomeriggio, intorno alle 15.30, quando dalla galleria Caprazoppa (tra Finale e Borgio Verezzi) si è verificato un distacco di una piccola porzione di intonaco.

Sul posto immediato l’intervento dei vigli del fuoco di Savona che hanno provveduto a rimuovere la porzione caduta e quella pericolante.

Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Finale per regolare il traffico. La zona interessata è stata per pochi minuti chiusa al traffico, così la circolazione viaggiava su un senso unico alternato. Dopo pochi minuti la strada è riaperta e la circolazione è tornata regolare.

Non ci sono state particolari conseguenze.