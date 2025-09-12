“Fashion e Motori” sbarca in centro a Savona: novità, test drive e moda

Savona. “Fashion e Motori” è alla sua sesta edizione e cambia location! Arriva in centro città, in Corso Italia nel cuore di Savona e si presenta con un format ricco di novità e sorprese.

Dedicato agli appassionati di motori, sarà un weekend dove si potrà scoprire le anteprime dei migliori marchi di auto e moto, avere la possibilità di Test Drive, Test Ride (su prenotazione) e tanti consulenti a disposizione per conoscere le peculiarità dei nuovi mezzi e poter scegliere in libertà.

Oltre al mondo dei motori, questa edizione darà molto spazio a un’iniziativa creata in collaborazione con il Comune di Savona denominata “Style”.

Questo nuovo format, molto gradito e già sold out da alcuni giorni, offre l’opportunità alle attività commerciali della città (nell’ambito della moda) di partecipare a shooting fotografici con area backdrop allestita e spazi videopodcast dove poter raccontare la propria storia, le proprie peculiarità, sino a vivere le emozioni e le passioni che animano il nostro commercio ed il territorio. Durante le giornate della manifestazione sarà possibile ascoltare anche dal vivo le interviste e curiosare tra gli scatti fotografici, le anteprime autunno inverno della moda ed accessori.

“Questo evento cresce ogni anno di più e per noi questa è una grande soddisfazione; Fashion e Motori attira ogni anno famiglie ed appassionati di auto e moto ma il nostro desiderio è di continuare a creare nuovi spazi per arricchire ogni edizione di momenti interattivi dove presentare idee sempre originali dedicate ad un pubblico di visitatori provenienti anche da fuori città. La novità del Test Drive per auto e moto dà inoltre la possibilità di provare e testare immediatamente i mezzi, un valore aggiunto, una proposta interessante per capire e scegliere al meglio il proprio mezzo” afferma Laura Chiara – dell’agenzia Indaco, organizzatrice della manifestazione.

“Grazie anche a tutti i commercianti che si sono messi “in gioco” proponendo i loro capi con modelle d’eccezione ed accettando di raccontarsi nei videopodcast per spiegare al grande pubblico le loro storie e la passione che vive nel cuore di ogni imprenditore e dona un valore aggiunto al prodotto che commercializzano” conclude Laura.

Appuntamento sabato 13 settembre dalle ore 9.30 alle ore 22.30 e domenica 14 settembre dalle ore 9.30 alle ore 19.30 – ingresso libero – Corso Italia e Piazza Sisto IV. Trovate tutte le informazioni anche sui canali social @indaco grafica e #fashionemotori2025.