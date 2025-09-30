Ex aree Piaggio a Finale Ligure, ecco il nuovo progetto: obiettivo avvio lavori nel 2027

Finale Ligure. Non mero recupero di edifici, né semplice revisione di infrastrutture e servizi: la rigenerazione urbana punta a innescare processi virtuosi per la comunità e miglioramenti nella sfera economica e sociale. Ecco la visione della società GIF per le aree ex Piaggio di Finale Ligure, rilevate nel 2024.

Subito dopo l’acquisizione, la società, insieme al team di progettazione, ha attivato un intenso scambio con il Comune di Finale Ligure per discutere gli obiettivi dell’attesa riqualificazione.

“Dopo una fase di screening, finalizzata alla ricerca di un percorso migliorativo, è stato elaborato un masterplan strategico che focalizza in modo chiaro i principi sui quali si fonderà l’intervento: riduzione del 45 per cento della superficie costruita rispetto alla proposta precedentemente approvata; aumento rilevante delle aree verdi; potenziale intervento sulla viabilità, per creare un’unica grande area pedonale e un parco urbano; realizzazione di un sistema di percorsi ciclo-pedonali; recupero e valorizzazione dell’hangar storico de1 1918” hanno affermato i rappresentanti di GIF, Giuseppe Schiavone e Ferruccio Luppi.

L’insieme delle azioni prefigurate condurrà alla creazione di due aree, una a verde, con ampio potenziamento dell’accessibilità, e una destinata a ospitalità, residenza, turismo, sport, commercio e spazi culturali e pubblici.

Considerato decaduto il precedente accordo di programma, il masterplan strategico è stato condiviso con il Collegio di Vigilanza, composto da GIF, Regione Liguria, Comune di Finale Ligure e Provincia di Savona, convocato il 15 settembre scorso e depositato presso il Comune di Finale Ligure lunedì 29 settembre.

L’obiettivo è ora la redazione del Progetto Urbanistico Operativo entro il 2026 per un possibile completamento dell’iter entro lo stesso anno e l’avvio dei lavori nel 2027.

A testimoniare il dialogo e la determinazione della proprietà, l’area è stata attrezzata con il nuovo Park Piaggio inaugurato il 19 settembre scorso, a servizio di turisti e residenti, ma anche simbolica premessa al percorso di rigenerazione, anticipando la risposta a una esigenza funzionale importante per tutta la città di Finale e il suo territorio.