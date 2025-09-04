Eventi autentici in Liguria, a Noli protagonista la “Repubblica del gusto”

Noli. Tutto pronto per l’undicesima edizione della “Repubblica del Gusto” che scatterà domani, venerdì 5 settembre, fino a domenica 7, sulla Passeggiata dei Pescatori di Noli.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune, nasce per valorizzare il territorio attraverso un mix di natura, sport, cultura, tradizioni ed eccellenze gastronomiche.

Sarà un fine settimana all’insegna dell’enogastronomia: questa manifestazione, infatti, fa parte dei 110 del calendario degli Eventi Autentici Liguri organizzati da Comuni e Pro Loco e cofinanziati grazie ai due bandi promossi da Regione Liguria per un totale di circa 500 mila euro” afferma l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

“A Noli appuntamento da non perdere all’insegna dell’enogastronomia tradizionale con prodotti a chilometro zero” conclude l’assessore.

Protagonista sarà la pesca tradizionale: in mostra la tecnica della sciabica da terra e da natante, una pratica antica che a Noli è stata portata avanti per intere generazioni.

Non mancheranno intrattenimento musicale e attività per i giovani, oltre all’escursionismo, con l’opportunità di scoprire gli oltre 70 chilometri di sentieri dell’immediato entroterra nolese.