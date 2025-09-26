European School Sport Day, per gli studenti dell’I.C. di Spotorno-Quiliano giornata di sport in piazza Ferrer Manuelli

Spotorno. Gli alunni delle classi 1°C, 1°A, 2°A e 3°A, provenienti dall’ I.C. di Spotorno-Quiliano, plesso di Spotorno, si sono virtualmente unite ad altri 4 milioni di giovani provenienti da tutta l’Europa durante la giornata del 26 settembre per festeggiare la Giornata Europea dello Sport scolastico.

Il progetto ha come finalità principali di promuovere l’Educazione Fisica e lo Sport nelle scuole, offrire ai giovani occasioni di svago e divertimento attraverso l’attività fisica, sensibilizzare sui temi della salute nell’ottica dell’acquisizione permanente di uno stile di vita sano e attivo, favorire l’integrazione ed aumentare le competenze motorie degli studenti, instaurare legami con altri paesi d’Europa.

A Spotorno, in piazza Ferrer Manuelli, gli alunni hanno festeggiato praticando le discipline sportive del Tennis, della Pallavolo e dei Giochi di movimento, con la partecipazione e collaborazione del Comune di Spotorno, della Polisportiva Spotornese e della Spotornese Calcio.

L’European School Sport Day – ESSD (www.essd.eu) è una delle iniziative della Settimana Europea dello Sport – EwoS con il famoso slogan #BeActive e quest’anno ha come tema: “Strengthening links between sport clubs and schools in the field of sport, physical activity and health” – “Rafforzare le collaborazioni tra le ASD e le scuole per la promozione dello Sport, dell’attività fisica e della salute”.

Il prof. Regina e la prof.ssa Scarlino hanno sensibilizzato gli studenti all’importanza di effettuare abitualmente attività fisica e sportiva esaltando lo stile di vita attivo e salutare e fortificando il senso di appartenenza alla propria istituzione scolastica ed instaurando legami con altri paesi europei.

L’iniziativa ha coinvolto circa 80 alunni ed è stata anche un’ottima occasione di inclusione sociale vista anche partecipazione di molti alunni diversamente abili.

Erano presenti il presidente della Polisportiva Spotornese Claudio Gentili accompagnato dai coach Alessia Pons e Valentina Desiderà (Volley), Sergio Biglia e Roberto Pastorino (Tennis), il presidente della Spotornese Calcio Matteo Ravera e il consigliere con delega allo sport per il Comune di Spotorno Simone Pastorino il quale dichiara: “In questi anni, l’amministrazione comunale e la scuola hanno stretto un grande rapporto di collaborazione, come in questo caso, in cui si sono unite le forze ottenendo l’ottima riuscita di questo evento. Spotorno è un comune piccolo, ma riesce a proporre, tra le altre cose, un’offerta sportiva molto ampia e di tutto rispetto, questo anche grazie all’indiscutibile valore delle società che si occupano di sport, che vantano giustamente un grande numero di iscritti. Il prossimo anno ovviamente, verranno coinvolte le associazioni che quest’oggi per motivi organizzativi, non erano presenti”.