Esso a Vado Ligure, scattano le procedure di licenziamento: mobilitazione dei sindacati

Vado Ligure. Un fulmine a ciel sereno, questa mattina con una lettera indirizzata alle organizzazioni sindacali di categoria il gruppo Esso ha comunicato l’avvio delle procedure di licenziamento per il sito produttivo di Vado Ligure e per la sede di Milano: una quarantina sarebbero i lavoratori coinvolti, di cui almeno 30 addetti per l’ambito vadese.

Secondo quanto appreso, si tratta di una riorganizzazione aziendale a livello europeo, ma che arriva come un macigno sul territorio savonese e i suoi livelli occupazionali: un’altra vertenza industriale, quindi, che si aggiunge alle altre ancora in itinere nel settore manufatturiero.

“Non conosciamo ancora i dettagli della procedura avviata dal gruppo – hanno rimarcato le sigle sindacali, pronte ad un incontro immediato con la Rsu aziendale e con gli stessi lavoratori -. E’ chiaro che ci stiamo attivando da subito per iniziative di mobilitazione, in attesa del confronto con l’azienda e conoscere le loro precise intenzioni” sottolineano congiuntamente Edoardo Pastorino della Uiltec-Uil, Corrado Calvanico Femca-Cisl e Tino Amatiello della Filctem-Cgil.

Complessivamente il sito produttivo di Vado Ligure occupa 91 addetti, 14 sono quelli operativi nella sede milanese.

“Certamente non ci aspettavamo una lettera del genere e un nuovo fronte di lotta sindacale per salvaguardare i posti di lavoro” concludono gli esponenti sindacali.

Lo stabilimento di Vado Ligure è storicamente specializzato nella produzione di oli lubrificanti, attraverso la miscelazione degli oli di base, che giungono via mare dalle raffinerie.