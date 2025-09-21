Serie D, Vado. Barwuah: “Vinto di esperienza contro il Derthona”. E le voci su Balotelli: “Non vere”

Vado Ligure. Enock Barwuah sta recitando un ruolo importante all’interno del Vado. Una figura importante non solo in campo, ma anche fuori: un punto di riferimento per lo spogliatoio di Roselli, che ieri pomeriggio hanno festeggiato la terza vittoria consecutiva.

Battuto il Derthona di Buttu grazie alla rete di Pisanu arrivata nel finale di gara. Barwuah commenta così: “Sapevamo che era una squadra molto preparata, tanto giovane ma che correva tanto. Abbiamo tanta esperienza e con questa siamo riusciti a portarla a casa. Abbiamo creato tanto ma siamo stati più sfortunati e ingenui in alcune palle però l’importante era portare il risultato a casa. Siamo un bel gruppo e una squadra forte: il risultato deve venire”.

A luglio era circolata la notizia di un interessamento da parte del Vado anche per suo fratello Mario Balotelli, reduce dall’esperienza al Genoa. Barwuah però smentisce con un sorriso che vederli giocare insieme possa avvenire nel breve periodo: “Non era vera la news, non c’è mai stata questa cosa. Mio fratello ha tanta voglia di giocare il calcio che conta ancora per qualche anno, poi mi ha detto che in futuro gli piacerebbe divertirsi con me ovunque sarò“.