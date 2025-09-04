  • News24
Dramma

Ellera, è Giovanni Rossello la vittima dell’incidente con il trattore. Una vita al Molino, il ristorante di famiglia

Stava lavorando nei campi. Conosciuto e stimato da tutti. Una comunità nel dolore

Albisola Superiore. C’è una comunità che si stringe nel dolore. Ellera e una tragedia che scuote tutti. Quella della morte di Giovanni Rossello che ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi a bordo del suo trattore ribaltatosi improvvisamente e finendo in una pozzanghera di fango. Stava lavorando nella vigna.

Giovanni, stimato e conosciuto. Anche per aver portato avanti con la famiglia lo storica Trattoria del Molino, il ristorante aperto nel lontano 1956 e che, proprio poco più di un anno fa aveva chiuso i battenti.

Una comunità piange Giovanni. “Una grande persona, generosa, che ha sempre aiutato tutti”. Il dramma all’improvviso nel pomeriggio: il trattore che si ribalta, i soccorsi sul posto, immediatamente. Ma purtroppo per Giovanni non c’è stato nulla da fare.

Tragedia ad Albisola, incidente mentre lavora con il trattore: morto un uomo
