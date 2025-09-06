Ellera dà l’ultimo saluto a Giovanni Rossello, storico titolare della “Trattoria del Molino”

Ellera. Nella chiesa di San Bartolomeo, Ellera ha abbracciato Giovanni Rossello. Quella chiesa, che per una vita, lo ha visto nel ristorante a pochi passi. Di là dalla strada. Giovanni, i suoi posti, la sua gente. Tantissima.

È arrivata per lui, per quell’uomo che “ha fatto tanto bene”, per quell’uomo “che era una persona buona, come poche”, ci hanno ripetuto in tanti, in questi tristi giorni. E c’erano proprio tutti, oggi: nessuno di loro si sarebbe mai immaginato un epilogo così drammatico.

Una tragedia per quella famiglia che, dopo una vita di onorato lavoro, aveva deciso di chiudere il “Molino” poco più di un anno fa: era il giugno del 2024. Giovanni Rossello era una brava persona.

Anche nell’omelia, è stato sottolineato questo aspetto “L’incontro con Giovanni affascinava sempre, per la sua capacità di ascolto, non così frequente, e la sua generosità. La sua disponibilità ad essere di aiuto agli altri” ha sottolineato don Giuseppe Pometto che con don Mario ha officiato il rito funebre.

Per lui, la famiglia, la Confraternita, il mondo del volontariato, l’amministrazione comunale, gli amici, questa mattina, nella chiesa a pochi passi da quella che è stata la sua vita.