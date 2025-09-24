Edoardo Totaro ‘record breaker’, a 21 anni ha già segnato in tutte le categorie dilettantistiche

In pochi possono vantare il suo personale record, pochissimi. Segnare gol in tutte le categorie dilettantistiche è un record davvero personale. In tutta Italia esistono veramente pochi giocatori che sono stati in grado di superare questa impresa. Se poi ti rendi conto che il calciatore in questione ci è riuscito a soli 21 anni, l’impresa è ancora più speciale.

Stiamo ovviamente parlando di Edoardo Totaro. Classe 2004, con il gol segnato dopo appena 20 secondi dal suo debutto in campionato con il Millesimo in Eccellenza contro il Pietra Ligure, ha siglato almeno un gol in tutte le categorie dilettantistiche, dalla Seconda Categoria alla Serie D.

Il bomber cresce calcisticamente nelle giovanili del Vado. Poi la scelta di tornare a casa sua, a Loano, per aiutare il club a risalire dopo il fallimento e per crescere tra i grandi. Prima stagione nella categoria più bassa dei dilettanti e, a 17 anni, segna subito 13 gol, salendo subito di categoria. In Prima Categoria sigla altre 8 marcature, intanto la San Francesco si trova dopo due anni in Promozione dopo la fusione con il Soccer Borghetto.

Proprio in quell’annata, la svolta. In Promozione Totaro siglerà 24 reti in stagione, di cui 20 in campionato arrivando secondo nella classifica marcatori alle spalle di un altro super bomber della regione, Lobascio. Grazie a questa annata mostruosa, la chiamata di Buttu e l’approdo in Serie D. Adesso un’altra pagina della sua brillante carriera, nel Millesimo dei sogni, con cui ha già eguagliato le reti in stagione della stagione trascorsa con i nerazzurri in appena tre gare.

“Sembra strano ma subito non ci ho pensato, me l’avete ricordato voi”, un record talmente singolare che è difficile da ricordare anche per il giocatore: “Fare gol è bello, ti da grande emozione, ma non mi ero focalizzato su questo aspetto, di segnare anche in Eccellenza per fare questo record, non ci ho minimamente pensato. Sono andato al Millesimo per fare bene con la squadra”.

“Quando ho segnato, il primo pensiero che ho avuto non è stato ‘ho segnato in tutte le categorie’ – continua Totaro -. Poi dopo essermene reso conto, ho pensato a quando ero in Seconda Categoria e caspita, fa strano! Tre anni fa ero là, l’anno scorso in Serie D, mi ha colpito tanto questo aspetto. Quando ero in Seconda, non mi sarei mai immaginato di fare questo percorso, non ne ero convinto”.

“Non è la chiusura di un cerchio, voglio puntare più in alto. In Serie D ho disputato un campionato nuovo per me. Mi son trovato nel mondo dei grandi e ho imparato tanto. Quest’anno ho deciso di scendere di categoria, voglio disputare un anno in Eccellenza al meglio delle mie possibilità, così in caso di un ulteriore salto di categoria ci arriverò con un’altra forza”.

Di gol ne hai segnati veramente tanti. Quali sono secondo te il più bello e il più importante?

“Per estetica? Quando ero a Loano in Promozione, contro il Pontelungo. Rete su punizione, il gol del 2-0. Mi è piaciuto un sacco, l’ho visto diverse volte e ancora ora lo riguardo. Non calciavo da diverso tempo le punizioni, è stato proprio liberatorio. Quello più importante sicuramente quello dell’1-0 contro l’Oltrepò l’anno scorso, ha dato una spinta importante sia a me che alla squadra”.

Un tempo c’era un certo ‘Cigno di Utrecht’ che segnava gol tutte le domeniche, ma anche il tuo è un cigno? Perchè questa esultanza?

“Fa un po’ ridere. Giocavo al Loano, l’anno che abbiamo vinto il campionato. Avevo già segnato alcuni gol in poche partite, non me lo aspettavo neanche io, era un momento che stavo lavorando molto sotto questo aspetto. Ogni tanto postavo qualche foto sui social e notavo qualche commento con un pizzico di invidia. Parlando con questo mio amico mi fa ‘perchè non esulti con l’aquila che scaccia i gufi?’ Allora la volta dopo ho esultato così, con questo mio amico a vedermi, e da lì è rimasto poi il gesto. Adesso mi viene d’istinto farlo. Un giocatore che mi ispira? Non uno in particolare, per me Messi è il calcio. Per la mia fede calcistica dico Thuram e Lautaro, anche se l’argentino mi fa proprio impazzire”.

Hai scelto di scendere in Eccellenza e sei andato al Millesimo. Come ti trovi con il mister e i compagni?

“Macchia mi dà molta fiducia. Mi trovo molto bene anche con i compagni, mi hanno accolto a braccia aperte. Freddo a parte -ride, ndr.-, mi piace molto stare qua. Ho dei compagni molto forti, con giocatori che hanno già disputato diverse annate in questa categoria. Possiamo levarci diverse soddisfazioni”.