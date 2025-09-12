Edilizia scolastica, Natale (PD): “Da Scajola per la scuola solo le briciole”

Liguria. A poche ore dall’inizio dell’anno scolastico le parole dell’assessore Scajola, sui fondi per l’edilizia scolastica, assomigliano alle lacrime di un coccodrillo”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale rispondendo alle parole di Scajola.

Proprio alcuni giorni fa, lo stesso Natale, attraverso una nota stampa, aveva commentato i dati del Ministero dell’Istruzione elaborati da Tutto scuola, sull’edilizia scolastica in Liguria su cui ha presentato un’interrogazione che sarà discussa martedì.

“Quanto abbiamo fatto emergere, – ha spiegato, – analizzando i dati del Ministero elaborati da Tuttoscuola sulla sicurezza delle scuole, è la fotografia di come la destra, dal 2015 in avanti, ha gestito questi interventi. È mancata ogni pianificazione”.

“Il Piano triennale non è stato ancora approvato e a differenza di quanto fanno altre regioni più avanzate e virtuose, la Liguria risulta inadempiente sotto due versanti: non dà criteri di priorità agli interventi e non assegna le adeguate risorse dal proprio bilancio, quelle annunciate oggi da Scajola sono solo briciole. Ne è prova, che quasi tutte le scuole della Liguria sono prive del certificato di agibilità”.

“Ci sono decine di strutture che non sono accessibili alle persone disabili, ci sono scuole prive della certificazione prevenzioni incendi. Quello che noi chiediamo, anche attraverso l’interrogazione che discuteremo martedì in consiglio regionale, è che la regione utilizzi risorse proprie, non a spot, con una pianificazione chiara. Per noi sanità, difesa del suolo ed edilizia scolastica, insieme all’istruzione, sono delle priorità. Continueremo la nostra battaglia affinché siano assicurati progetti in grado di rispondere alle reali esigenze degli edifici scolastici”, ha concluso Natale.