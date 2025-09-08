  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Wow

Eclissi totale di luna, ecco le immagini scattate nel savonese fotogallery

Lo spettacolo naturale si è verificato ieri sera (7 settembre), visibile nitidamente anche da Savona

Eclissi totale di Luna
Eclissi totale di Luna
Eclissi totale di Luna
Eclissi totale di Luna Eclissi totale di Luna Eclissi totale di Luna

Savona. Ieri (7 settembre), si è verificato uno degli eventi astronomici più affascinanti dell’anno: l’eclissi totale di luna.

E il fenomeno è stato chiaramente visibile anche dal savonese, come dimostrano le tante foto inviate dai lettori alla redazione di IVG. 

Tra le 19,30 e le 20, la luna è sorta e si è trovata nel cono d’ombra della Terra. È apparsa molto scura e rossa, poi è iniziata pian piano ad uscire dall’ombra terrestre e la sua superficie è tornata a essere illuminata dai raggi solari.

Eclissi totale di Luna

Prima una sottile falce, che poi è rapidamente cresciuta fin quando tutto il disco lunare è stato nuovamente illuminato dal Sole.

Eclissi totale di Luna
guarda tutte le foto
15
  • Eclissi totale di Luna
  • Eclissi totale di Luna
  • Eclissi totale di Luna
L’eclissi totale di Luna vista dal savonese: le foto dei lettori
Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.