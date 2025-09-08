Savona. Ieri (7 settembre), si è verificato uno degli eventi astronomici più affascinanti dell’anno: l’eclissi totale di luna.

E il fenomeno è stato chiaramente visibile anche dal savonese, come dimostrano le tante foto inviate dai lettori alla redazione di IVG.

Tra le 19,30 e le 20, la luna è sorta e si è trovata nel cono d’ombra della Terra. È apparsa molto scura e rossa, poi è iniziata pian piano ad uscire dall’ombra terrestre e la sua superficie è tornata a essere illuminata dai raggi solari.

Prima una sottile falce, che poi è rapidamente cresciuta fin quando tutto il disco lunare è stato nuovamente illuminato dal Sole.