Ecco il maltempo, allerta arancione su tutta la Liguria: “Passaggio perturbato potenzialmente molto insidioso”

Liguria. Arpal emette allerta gialla per temporali dalle 21 sul ponente (Zone AD) che diventa arancione a mezzanotte, fino alle 13 di domani (lunedì 22 settembre), a cui segue poi un’allerta gialla fino alle 15 di domani.

Sul centro (Zona B) l’allerta gialla dalle 21, poi arancione da mezzanotte alle 15 di domani e poi di nuovo gialla fino alle 18. Sul levante (Zone C ed E) l’allerta sarà arancione da mezzanotte fino alle 15 di domani (lunedì 22 settembre), e poi gialla fino alle 18.

È in arrivo sulla Liguria un passaggio perturbato potenzialmente molto insidioso: sono presenti tutti gli ingredienti favorevoli allo sviluppo di temporali potenzialmente forti e organizzati, e qualora si combinassero opportunamento, come previsto da alcuni modelli, potrebbero dar luogo a effetti al suolo a cui prestare la massima attenzione.

Per questo motivo Arpal ha emanato l’allerta arancione per temporali, il massimo grado per questo fenomeni, su tutta la regione dalla mezzanotte di domani, lunedi 22 settembre: sul ponente cesserà alle 13, sul centro-levante alle 15. Sarà anticipata e seguita da alcune ore di allerta gialla.

Tre gli ingredienti principali: gli elevati indici temporaleschi presenti in atmosfera, il vento di scirocco, la cui intensità sarà determinante per creare o inibire strutture stazionarie, confinarle in mare o spingerle in alto Piemonte, e quanto davvero accadrà in Francia: potrà consumare parte dell’energia disponibile o fare da miccia per innescare temporali, soprattutto sul ponente.

Due le fasi dell’evento: quella notturna, dove eventuali strutture temporalesche potranno stazionare per più ore nello stesso punto, e quella immediatamente pre-frontale, quando entrerà in gioco anche il libeccio e potrà generare intensità orarie ben superiori ai 50 mm.

Come sempre, impossibile prevedere in anticipo i dettagli della localizzazione delle precipitazioni piu intense: seguire il loro spostamento attraverso il radar, consultabile anche sulla app Meteo3r o sul portale omirl.

Seguire i prossimi aggiornamenti

LE PREVISIONI

OGGI (21 SETTEMBRE): progressivo aumento della nuvolosità e dell’instabilità per l’instaurarsi di un flusso umido prefrontale dai quadranti meridionali, che precede l’arrivo di una perturbazione dalla Francia. Possibili piovaschi o locali rovesci, specie su BD dal pomeriggio. Intensificazione dei fenomeni anche a carattere temporalesco dalla serata, con alta probabilità di temporali forti e/o organizzati su BD e parte orientale di A. Venti meridionali in intensificazione fino a localmente forti (40-50 km/h), specie sui rilievi e dalla sera anche sulla costa di BC.

DOMANI (22 SETTEMBRE): perturbato fin dalle prime ore, con piogge diffuse di intensità fino a forte e cumulate fino a elevate. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti, anche accompagnati da locali colpi di vento e grandinate. Attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio a partire da Ponente. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati meridionali su BCE, localmente forti altrove. Mare molto mosso per onda da Sud/Sudest.

DOPODOMANI (23 SETTEMBRE): venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) e mare molto mosso per onda di libeccio.