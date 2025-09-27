Eccellenza, sfida tutta savonese al Corrent: il LIVE di Carcarese-Pietra Ligure

CARCARESE-PIETRA LIGURE 0-0

20’ Giallo pre proteste a Ferrero

19’ Prima sostituzione anche per la Carcarese: Chiarlone rileva Brovida

14’ primo cambio del match: per il Pietra fuori Faedo, dentro Rovere

13’ Giallo anche per Giglio, falloso a centrocampo di Babliuk

12’ Conclusione insidiosa di Insolito a distanza, ma Giribaldi non si fa ingannare sul primo palo e con i guantoni manda sul fondo

6’ Punizione dal limite per il Pietra per fallo su Insolito. A battere va lo steso numero 7, palla sulla barriera

3’ Corner di Brovida dalla sinistra, Poggi in tuffo colpisce di testa ma non riesce ad indirizzare il pallone in porta

2’ Punizione di Insolito, in area colpisce di testa Sogno ma non riesce a centrare lo specchio della porta

Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

45’ Traversone di Berretta, Guasco sul secondo palo impedisce di nuovo a Poggi di colpire il pallone. Finisce così il primo tempo

32’ Cross di Berretta da fondo, sul primo palo Guasco è bravo ad anticipare Poggi e mandare in corner

27’ Erroraccio di Galli che si fa rubare palla al limite, la conquista sogni che spara il destro: conclusione a fil di palo di Insolito

26’ Sogno per Giglio che riceve in area e indirizza sul primo palo, ma viene murato da Prato. Palla in angolo

25’ Conclusione dalla distanza di Insolito, troppo debole per impensierire Giribaldi

22’ Occasione per il Pietra Ligure: corner dalla sinistra di Insolito, Sogno in area prova a piazzarla di testa, la palla si schianta sulla traversa e finisce sul fondo

17’ Brovida salta l’avversario e al limite la mette in mezzo per l’inserimento di Poggi, il bomber locale calcia di prima, ma Duberti in uscita dice no. L’assistente alza la bandierina per fuorigioco

12’ il fallo su Berretta nella trequarti avversaria costa cartellino giallo a Sogno

9’ Destro di Insolito dal limite, Giribaldi abbraccia il pallone

3’ Insolito prova a servire in profondità Giglio, ma Giribaldi in uscita lo anticipa e fa suo il pallone

2’ Subito in avanti la Carcarese: Ferrero cambia gioco sulla destra, velo di Brovida per Babliuk che entra in area e indirizza sul primo palo, Duberti si oppone, la palla arriva a Bertoni, la cui conclusione viene murata dal difensore

Si parte alle 16:07, in leggero ritardo a causa di alcuni problemi alla rete di una porta. Carcarese in divisa grigia, Pietra Ligure biancoceleste

Carcare. Giornata d’anticipo al Candido Corrent, dove questo pomeriggio (fischio d’inizio ore 16:00) andrà in scena Carcarese-Pietra Ligure.

Opposti gli obiettivi delle due formazioni per questa stagione: i valbormidesi, neopromossi, puntano alla salvezza; i rivieraschi invece sono tra i favoriti per il salto di categoria.

Fin qui quattro i punti conquistati dal Pietra Ligure, grazie alla vittoria nella prima giornata con il Millesimo (2-1) e al pari con il Golfo Paradiso (1-1). Proprio i genovesi hanno punito la Carcarese nel primo turno, imponendosi al Corrent 4 a 1, i biancorossi hanno poi pareggiato con il San Francesco Loano (0-0).

Tanto pubblico oggi a Carcare per questa sfida tutta savonese con la squadra di Battistel a caccia della prima vittoria in campionato e quella di Moraglia desiderosa di continuare la striscia positiva di risultati. Vedremo chi avrà la meglio.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Giribaldi, Babliuk, Ghirardi, Prato, Moretti L., Galli, Brovida, Bertoni, Poggi, Berretta, Ferrero. A disp.: Sciascia, Berruti, Cancellara, Castellano, Chiarlone, Bonifacino, Kosiqi, Garcia, Spozio. All. Michele Battistel

PIETRA LIGURE: Duberti, Gasco, Ravoncoli, Odasso, Insolito, Giglio, Sogno, Aicardi, Faedo, Iorio, Fatnassi. A disp.: Illiano, Parodi, Castiglione, Dominici, Rovere, Pavese, Siriu, Malagrida, Prudente. All. Andrea Moraglia

ARBITRO: Christian Bergonzi di Savona

ASSISTENTI: Jetmir Hasa e Filippo Morbelli di Albenga