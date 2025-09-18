  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Primo passo

Eccellenza, San Francesco Loano: intervento riuscito per Denis Mehmetaj, inizia la strada verso il rientro

Il comunicato del club rossoblù

Generico settembre 2025

Buone notizie in casa San Francesco Loano. Il club annuncia il buon esito dell’intervento della punta Denis Mehmetaj.

Il comunicato del club

L’Asd S.F. Loano comunica che nel pomeriggio di ieri il nostro attaccante Denis Mehmetaj si è sottoposto all’intervento chirurgico in seguito alla lesione del legamento crociato e del menisco della gamba destra. L’intervento è perfettamente riuscito e da lunedì Denis inizierà il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.
Tutta la società augura a Denis una pronta guarigione, sperando di vederlo al più presto sui campi da gioco per fare quello che gli riesce meglio… GOL!
Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.