Eccellenza, San Francesco Loano: intervento riuscito per Denis Mehmetaj, inizia la strada verso il rientro

Buone notizie in casa San Francesco Loano. Il club annuncia il buon esito dell’intervento della punta Denis Mehmetaj.

L’Asd S.F. Loano comunica che nel pomeriggio di ieri il nostro attaccante Denis Mehmetaj si è sottoposto all’intervento chirurgico in seguito alla lesione del legamento crociato e del menisco della gamba destra. L’intervento è perfettamente riuscito e da lunedì Denis inizierà il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.