Eccellenza, è Insolito show al De Vincenzi: il Pietra Ligure ottiene subito tre punti contro il Millesimo

PIETRA LIGURE (22′, 79′ Insolito) 2 – 1 (1′ Totaro) MILLESIMO

Pietra Ligure. Arrivano subito i tre punti per la formazione di Moraglio contro il Millesimo. Una partita decisamente allegra e dai ritmi mai serrati, che è terminata con il risultato di 2-1 per la formazione di casa. In un De Vincenzi pieno dei tifosi delle grandi occasioni è però il Millesimo a siglare la prima rete, dopo neanche 20 secondi. Il cigno spicca il volo e Totaro insacca dopo aver raccolto la gran palla ricevuta da centrocampo, siglando il gol del momentaneo vantaggio. Più di una semplice rete per lui, che gli ha permesso di raggiungere un traguardo che possono vantare in pochi: Totaro ha segnato in tutte le categorie dilettantistiche liguri, dalla Seconda Categoria alla Serie D.

Poi scende in cattedra il Pietra Ligure che, con orgoglio, decide di portare a casa la vittoria. Una grande prova di squadra, dalla porta all’attacco. Specialmente in difesa, il lavoro del quartetto difensivo è stato impeccabile, sia in fase difensiva che in fase di impostazione. Triangolazioni continue fino a liberare dalla pressione o Giglio o Odasso che, insieme all’under Siriu, hanno manovrato il pallone sempre in modo perfetto. Trovata la palla giusta, seguiva lo scarico verso o Rovere o Insolito per cercare la via della rete. È proprio Insolito oggi a marcare due volte il suo nome sul taccuino, mettendo la ciliegina sulla torta alla sua prova da MVP.

Il Millesimo non ha però da recriminare nulla. Se alla prima in campionato, contro una delle più forti squadre della competizione, dimostri di poter far male in qualsiasi momento della gara, hai tutte le carte in regola per poter insidiare tutte le squadre della categoria. Riuscirci poi da neopromossa non è da tutti i giorni.

95′ Termina qua la partita! Il Pietra in rimonta porta a casa i primi tre punti del campionato.

91′ Faedo stoppa bene il pallone e serve splendidamente Castiglione che poi si appoggia a Dominici. Conclusione intercettata facilmente da Conde che blocca e fa ripartire i suoi.

90′ Assegnati 5 minuti di recupero.

87′ Ultimi cambi per questa partita, sempre uno per parte. Il Millesimo rileva Lazzaretti per La Rosa, Moraglio toglie Insolito per Castiglione aggiungendo un centrocampista in più e pasciando l’attacco a Faedo e Dominici.

85′ Assurdo quello che è successo in questo minuto, un gol mangiato per parte! Qua la regola del gol mangiato e gol subito non ha funzionato. Massa si invola a rete da solo dopo il gran passaggio di Dominici che si era liberato dalla pressione, a tu per tu con Conde si fa ipnotizzare e calcia forte addosso al portiere. Poi ripartenza del Millesimo che mette Vittori da solo contro Vernice ma, a tu per tu con una buona fetta di porta vuota, calcia fuori.

82′ Un cambio per parte per incrementare o pareggiare la partita. Il Pietra rileva Siriu per Massa. Il Millesimo inserisce Bogarin per Latini.

79′ Cambio per il Millesimo, fuori Vittori per Guarco.

78′ Angolo per il Millesimo, pallone rimpallato fuori e ospiti spaccati in due. Giglio recupera palla e lancia Insolito solo in uno contro uno. Va Insolito che cerca di accentrarsi, poi sterza e ci ripensa e poi compie un’altra finta prima di calciare! È Insolito show! Un tiraggir all’Insigne che Conde non riesce neanche a provare a disinnescare, il Pietra è in vantaggio!

77′ Altro rischio per il Pietra Ligure, fa un salvataggio compie un salvataggio che vale come un gol Pavese che strappa il pallone dai piedi di Bovio pronto al tap in.

75′ Spinge forte il Pietra Ligure che vuole trovare la vittoria a tutti i costi. Continui cross in area per cercare il gol che porterebbe i primi tre punti.

72′ Altro cambio per il Millesimo, fuori Totaro per far spazio a Vittori.

71′ Altro ammonito in casa Pietra, Siriu commette un fallo sciocco su Conde che stava rimettendo al limite dell’area.

69′ Brutto fallo di Pavese ai danni di Villar. Ammonito prontamente dall’arbitro, nessuna protesta da parte del terzino che sa di meritarsi il giallo. Intanto ecco il primo cambio per Macchia, fuori Sicca per Bovio.

64′ Doppio cambio per Moraglia, fuori Sogno e Rovere per Dominici e Faedo. Si sistema così il nuovo assetto del Pietra, con Insolito che cambia fascia e lascia quella destra al nuovo entrato e Dominici a prendere il posto del numero 11.

61′ Cosa aveva ‘cucinato’ Villar! Prende palla e si porta a debita distanza, poi il cross illuminante sul secondo palo verso Gualtieri che a botta sicura calcia senza trovare lo specchio, graziata qua la difesa del Pietra Ligure. Attenzione! Subito dopo arriva un cross dalla trequarti ed è ancora Gualtieri a svettare di testa, palombella che termina fuori ma questa volta segnare era più difficile.

59′ Rovere aggancia il pallone dopo il cross e prova la conclusione da posizione impossibile, pallone sul fondo.

55′ Protesta tutto il De Vincenzi per due contrasti risultati irregolari. Insolito viene atterrato al limite dell’area dopo aver scartato un avversario, ma per il direttore di gara non c’è nulla indicando il pallone, anche se il contrasto del giocatore del Millesimo è stato tutto sul laterale pietrese, che infatti si dispera. Qualche frazione di secondi dopo, Odasso in scivolata prende pallone e avversario, ma l’arbitro assegna fallo al Millesimo. Poi tutto fermo, dopo le spiegazioni di rito entrano gli aiuti dalla panchina per Totaro, che era rimasto a terra dopo un contrasto.

49′ Contropiede del Millesimo e grande uscita coraggiosa di Vernice che sventa un possibile tap-in. Poi è bravissimo Pavese a ripartire togliendo una palla velenosa dai piedi di Piccardo facendo ripartire Rovere. Cross in mezzo del numero dieci che non pesca però nessun compagno, sarà angolo.

45′ Si riprende! Pallone questa volta per il Pietra Ligure che prova a trovare il gol come il Millesimo ad inizio gara. Sogno cerca di controllare il pallone ma non riesce a metterlo giù a dovere. Il Millesimo recupera allora la sfera e fa suo il palleggio.

Secondo tempo

46′ Termina qua la prima frazione di gara, partita in pareggio al termine dei primi 45. Statistica da ricordare, con il gol di oggi, Totaro ha segnato in ogni competizione dilettantistica, dalla Seconda Categoria alla Serie D.

45′ Assegnato un minuto di recupero.

43′ Gualtieri viene servito e si insidia a centrocampo fino al limite dell’area dove viene contrastato da due giocatori di casa. Conclusione dell’attaccante decisamente debole e centrale bloccata facilmente da Vernice.

41′ Medesima triangolazione in difesa da parte del Pietra Ligure che libera dalla pressione Odasso. Il numero 5 ha tutto il tempo di pescare sulla fascia Insolito che raccoglie la sfera e si accentra in area. Conclusione a giro del laterale che termina di un soffio sul fondo, sembrava si dovesse depositare in rete questa palla.

35′ Ammonizione per Giglio per un contatto ai danni di Sicca che rimane a terra.

34′ Grande triangolazione tra Pili, Gasco e Giglio a liberare Rovere, una delle soluzione maggiormente usate in questa prima frazione di partita. Giglio viene poi servito dal capitano pietrese e porta palla fino al limite dell’area, pallone che poi serve a Rovere che si lamenta per una trattenuta ai suoi danni da parte di Lazzaretti. Nessun contatto falloso però per l’arbitro, che fa terminare il pallone in rimessa.

28′ Il Pietra ci crede e si nota come il pareggio sia un risultato che sta stretto alla formazione di Moraglia. Insolito recupera palla dalla bandierina dopo il gran pressing di Sogno e mette dentro, ma Conde aveva capito tutto e blocca il pallone in un tempo.

22′ Punizione per il Pietra Ligure da una buona mattonella. Arriva lo specialista Insolito, palla che attraversa la barriera, poi tocca il palo e alla fine entra in porta! Eccolo il gol del pareggio tanto cercato e meritato dalla formazione di casa.

21′ Pallone messo dentro dal Pietra, arriva da Sogno che da pochi passi sgancia la palla verso la porta e fa tremare la traversa! Traversa e riga con il pallone che spiove poi verso la linea di fondo.

18′ Villar come al suo solito danza sul pallone e dal limite del campo si inventa un elastico che gli permette di inserirsi in area e mettere il pallone in mezzo. Nell’area non c’è però nessun compagno, arriva solamente alla fine il tiro di Totaro quando ormai la difesa del Pietra è tutta schierata a protezione della porta.

17′ Partita anche giocata sul piano fisico, entrambe le squadre ci tengono a non buttare mai il pallone e a recuperarlo il prima possibile. Ha molto lavoro da fare il direttore di gara in questi primi minuti, anche se i falli derivano tutti da falli di gioco.

13′ Giglio in mezzo a tre, fallo e punizione sulla trequarti. Pallone messo dentro perfettamente da Insolito dove erano da soli Giglio e Sogno, ma il pallone viene spedito in angolo da un difensore avversario.

11′ Sogno recupera palla e lancia Giglio con il contagiri. Pallone messo dentro ma non arriva nessuno, se non Insolito che da pochi passi ma in posizione quasi impossibile calcia forte sul primo palo, illusione del gol e rilancio di Conde.

7′ Cresce anche il Pietra Ligure in questo momento, che sembra aver digerito il gol preso nei primissimi secondi di partita. Palla recuperata da Giglio, sventagliata verso Insolito che mette giù e calcia a giro, la conclusione sfiora il secondo palo. Sarebbe stato un gran gol.

3′ Lancio lungo di Conde per Piccardo che potregge palla e poi beffa Pili. Si invola a rete la punta ospite che da pochi passi calcia fuori mettendoci solo potenza.

1′ Si inizia! Giro palla del Millesimo e lancio lungo verso la porta avversaria, la difesa non è attenta e prende palla Totaro, controlla e poi calcia! Sblocca subito la sfida Totaro con un tiro a rasoterra nell’angolino! Un gol a freddo per la formazione avversaria che non si aspettava probabilmente questo pallone, subito in salita la sfida per il Pietra Ligure.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Gasco, 3 Pili, 4 Ravoncoli, 5 Odasso, 7 Insolito, 8 Giglio, 10 Rovere, 11 Sogno, 15 Pavese, 16 Siriu. A disposizione: 12 Duberti, 6 Castiglione, 9 Dominici, 13 Parodi, 14 Faedo, 17 Massa, 18 Malagrida, 19 Prudente, 20 Fatnassi. Allenatore: Moraglia.

Millesimo: 1 Conde, 2 Latini, 3 Cigliutti, 4 Lazzaretti, 5 Facello, 6 Vittori, 7 Totaro, 8 Sicca, 9 Piccardo, 10 Villar, 11 Gualtieri. A disposizione: 12 Canevari, 13 Guarco, 14 Siri, 15 Rolandi, 16 La Rosa, 17 Casassa, 18 Bogarin, 19 Vittori, 20 Bovio. Allenatore: Macchia.

Pietra Ligure. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati, dopo una lunga estate, per commentare nuovamente assieme il campionato di Eccellenza. Si riprende subito con un match molto interessante. Ci troviamo al De Vincenzi di Pietra Ligure per commentare la partita tra la squadra di casa e il Millesimo, al debutto assoluto in questa competizione. Entrambe le squadre arrivano molto preparate a questa sfida, con ambizioni però diverse. Il Pietra Ligure, che l’anno scorso ha sfiorato il sogno playoff per la Serie D, ambisce nuovamente a ritrovare quelle posizioni. Il Millesimo invece, dopo un doppio salto di categoria ed un mercato estivo eccellente, si presenta al campo per dimostrare di non essere solo una squadra di figurine, ma una squadra che può insidiare posizioni ambiziose.