Eccellenza, Pietra batte Millesimo in rimonta. Filadelli: “Siamo forti, ma non mi aspettavo di essere a questo punto già ora”

Pietra Ligure. Una vittoria che nasce da uno scivolone iniziale che avrebbe potuto compromettere la partita. Non è da tutti subire gol nei primi 20 secondi dell’inizio del campionato e poi rialzarsi senza subire il colpo. Una rosa rodata e funzionale che è riuscita a raggirare le ostilità del Millesimo trasformandole in punti di forza per riuscire a raccogliere i primi tre punti di un campionato ambizioso.

È un Pietra Ligure molto giovane quello costruito da Luca Filadelli in estate, che punta a migliorarsi dopo il terzo posto raggiunto nella passata stagione di Eccellenza. E sotto ai cori dei propri ultras “portateci in Serie D”, la squadra ha risposto sul campo. Doppietta di Insolito e tante giocate che hanno insidiato una rosa ostica da battere come il Millesimo.

Siriu, Pavese, Massa. Oltre a loro, tanti i giovani chiamati in causa in queste prime partite ufficiali da mister Moraglia. Il direttore pietrese ha inoltre espresso parole di elogio per i giovani approdati quest’anno in prima squadra, che hanno ben figurato durante la prima partita di campionato. Inoltre, una dedica speciale per questa prima vittoria, dedicata alla scomparsa di Sergio Bogliolo, storica figura sportiva di tutto il comprensorio savonese e pietrese.

“Vorrei dedicare questa vittoria a Sergio Bogliolo”. Un ricordo speciale per Luca Filadelli: “La dedico a lui, alla sua famiglia e ai suoi amici, so quanto stanno soffrendo, era una persona splendida. Per quanto riguarda la partita, ci siamo messi alla prova. Nell’ultima settimana, parlando con lo staff, volevamo capire se saremmo stati in grado di reagire ai momenti difficili, per ora non erano ancora arrivati”.

“Dopo 30 secondi abbiamo subito un gol evitabile – continua il direttore -, ma la reazione è stata straordinaria. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per lo spirito e l’atteggiamento eccezionali. Le congratulazioni si estendono allo staff e al mister. Era la prima partita di campionato, lo stadio pieno di tifosi, c’è molta felicità“.

Il classe 2007 Siriu ha disputato una partita da veterano nonostante la sua giovane età: “Lo conosciamo benissimo, è cresciuto nel nostro settore giovanile ed eravamo consapevoli delle sue grandi qualità. Questa estate gli avevo detto di pensare solo ad allenarsi e di non pensare a nient’altro, non mi aspettavo un impatto così istantaneo, vista anche la sua giovane età. È un ragazzo serio con un atteggiamento straordinario. Voglio fare un applauso a tutto il gruppo under del Pietra Ligure, la rosa più giovane della mia storia. Sono stati scelti per le loro qualità, quando sono chiamati in causa rendono sempre al massimo”.

Filadelli non si nasconde, è consapevole delle sue potenzialità: “Il Pietra è una squadra forte, è inutile girarci tanto intorno. Negli ultimi anni ha avuto un’evoluzione importante, siamo diventati la realtà che volevamo diventare. Oggi abbiamo giocato contro una squadra forte, sarà una delle 4-5 formazioni protagoniste del campionato. Però abbiamo vinto una partita, ne mancano ancora 29, non abbiamo ancora fatto nulla. Siamo partiti con questa cornice, con una forza fisica non indifferente, tecnici. Non mi aspettavo alla prima di campionato di essere già a questo punto”.