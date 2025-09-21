Eccellenza, pari intenso tra S.F. Loano e Carcarese: finisce 0-0 al “Merlo”

SAN FRANCESCO LOANO – CARCARESE 0-0
90’+5′ Finisce qui! 0-0 tra San Francesco Loano e Carcarese, rossoblù in inferiorità praticamente per tutto il secondo tempo.
90′ Cinque minuti di recupero.
89′ Giallo per Basso, intervento falloso in scivolata.
86′ Ammonito anche Cassata, tanto nervosismo in campo. Fuori Nonnis, dentro Bonifacino nella Carcarese.
85′ Ammonito Hovsepian per un fallo a palla lontana.
79′ Fuori Lingua, dentro Cauteruccio nel Loano.
78′ La Carcarese si divora il vantaggio! Avanzata di Kosiqi che non riesce a centrare lo specchio.
77′ Ammonito Rimondo nella San Francesco Loano.
76′ Ecco ora il giallo per Poggi, qualche parola di troppo.
74′ Palla che esce e Poggi dà una leggera spinta a Lupo in panchina, trovatosi sul suo cammino. Scaramuccia e l’arbitro che ammonisce solo l’allenatore rossoblù.
70′ E questa volta è miracolo di Giribaldi sulla spizzata di testa di Valentino! Fase molto concitata della partita: ammonito Battistel.
68′ Altro miracolo di Scalvini! Sporcata la conclusione ravvicinata di Kosiqi, arrivato a tu per tu con lui. L’arbitro però non segnala il corner, rinvio dal fondo per Loano.
67′ Ammonito Kosiqi nella Carcarese.
66′ Dentro Garcia, fuori Brovida nella Carcarese.
64′ Valentino da dentro l’area colpisce ma la sfera finisce alta: bella occasione per i rossoblù.
63′ Fuori Bonifazio dentro Cassata, fuori Celella dentro Hovsepian.
60′ San Francesco Loano che prova ugualmente a buttarsi in avanti con ferocia. Carcarese però attenta e in superiorità numerica.
58′ Lupo lancia Marco Valentino, fuori Auteri. Loanesi in campo con un 4-4-1 che diventa 4-3-1-1 in avanti per difendere sempre con la linea a 4. Cambio anche per la Carcarese: dentro Kosiqi, fuori Bertoni.
55′ Rischia ancora molto la San Francesco Loano sulla pressione biancorossa su Scalvini, che riesce però a conquistarsi un calcio di punizione subendo fallo.
53′ Entrato Moretti L, esce l’ammonito Babliuk nella Carcarese.
52′ Miracolo di Scalvini! Parato il tiro di Brovida da posizione super ravvicinata. La rischiato tantissimo la squadra di Lupo, disattenta sulla rimessa biancorossa precedente che ha fatto nascere l’azione.
50′ Tiro alto di Bertone ma la Carcarese prende coraggio dopo l’espulsione di Campelli.
48′ Loano in 10! Ennesimo duello con Babliuk che ha visto Campello avere la peggio: il numero 7 commette fallo e prende il suo secondo giallo. Momento importante della partita.
Ricomincia la partita! Nessun cambio ma all’intervallo si è scaldato con intensità Moretti L tra i biancorossi.
Secondo tempo
45′ Finisce il primo tempo allo stadio “Merlo”: reti bianche tra San Francesco Loano e Carcarese dopo un primo tempo molto intenso.
38. Parte Rimondo su punizione…barriera! Scampato pericolo per la Carcarese.
37′ Ammonito Nonnis per un fallo su Basso andato in pressione al limite dell’area. È un calcio di punizione davvero interessante per i loanesi.
34′ Giribaldi si distende e para il tentativo interessante di Rimondo! Grande intervento sul tiro da fuori del numero 11, sporcata da una deviazione!
31′ Slalom di Campelli che in area all’ultimo si allarga e finisce a terra arrivato da Giribaldi: ammonito il numero 7 rossoblù per simulazione.
30′ Dopo la conclusione di Celella, terminata fuori, l’arbitro ammonisce Bertoni per un fallo precedente. Ora spinge maggiormente la squadra di Lupo.
25′ Il 4-3-3 della San Francesco Loano contro il 4-2-3-1 della Carcarese. Nei loanesi importante il lavoro da esterno alto di Campelli che ingaggia un costante duello con Babliuk (già ammonito).
20′ Tiro da fuori di Celella per chiudere l’azione: la traiettoria è davvero invitante ma non si abbassa abbastanza per arrivare verso la porta.
19′ Ammonito Babliuk per un contrasto falloso sulla fascia sinistra.
18′ Forte il pressing della San Francesco Loano, telecomandata da Lupo.
13′ Colpo di testa in area di Galli che intercetta la bella punizione calciata da Babliuk. Carcarese in crescita.
10′ Grande ritmo per entrambe le squadre in questi primi dieci minuti di gioco. Intensità altissima al Merlo.
4′ Ci prova Berretta dalla distanza dopo una bella giocata di squadra: conclusione fuori, ma buona l’idea.
3′ Avanzata di Leo che sul fondo mette in mezzo: Giribaldi blocca la sfera.
2′ Prima conclusione della sfida: Prato colpisce al volo sugli sviluppi di una punizione, pallone che esce a lato.
Inizia la partita!
Primo tempo
Le formazioni:
San Francesco Loano: 1 Scalvini, 2 Lingua, 3 Leo, 4 Balla, 5 Lufi, 6 Basso, 7 Campelli, 8 Bonifazio, 9 Celella, 10 Auteri, 11 Rimondo. A disposizione: 12 Pusceddu, 13 Youssoufa, 14 Oxhallari, 15 Cauteruccio, 16 Hovsepian, 17 Mercurio, 18 Valentino, 19 Rizzonato, 20 Cassata. Allenatore: Lupo.
Carcarese 1 Giribaldi, 2 Ghirardi, 3 Nonnis, 4 Prato 5 Galli, 6 Babliuk, 7 Brovida, 8 Bertoni, 9 Poggi, 10 Berretta, 11 Ferrero. A disposizione: 12 Sciascia, 13 Berruti, 14 Cancellara, 15 Chiarlone, 16 Garcia, 17 Bonifacino, 18 Kosiqi, 19 Moretti F, 20 Moretti L. Allenatore: Battistel.
Arbitra Carchia di Torino, coadiuvato da Scandale (Genova) e Chiefalo (Savona).
Ceriale. La San Francesco Loano accoglie al “Merlo”, campo provvisorio dei rossoblù fino al completamento del nuovo sintetico dell’Ellena, la Carcarese. Entrambe le compagini sono a caccia dei primi punti in campionato dopo le sconfitte alla prima giornata. Una sfida intrigante tra due formazioni interessanti allenate da Lupo e Battistel.