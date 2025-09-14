Eccellenza, un Golfo Paradiso più incisivo punisce la Carcarese: al Corrent finisce 1-4

CARCARESE- GOLFO PARADISO 1-4 (9’ e 84’ Corsini, 65’ Portaccio, 88’ Costa, 91’ Poggi)

45+2’ Triplice fischio, vittoria per 4-1 del Golfo Paradiso: risultato rotondo troppo punitivo per i biancorossi

45 + 1’ Gol bandiera per la Carcarese: cross di Brovida, gol di Poggi che spinge in rete da posizione ravvicinata

45’ Due minuti di recupero e ultimo cambio per il Golfo: Viacava prende il posto di Revello

43’ POKER! Palla in profondità per Costa che con uno scavetto supera Giribaldi. 0-4

39’ GOOOOOOOL! Colpo di grazia per la Carcarese: azione personale di Corsini che salta l’uomo e con un diagonale realizza il tris per i genovesi

35’ Ultimo cambio: Damonte per Cancellara

31’ Sponda di Brovida che da terra serve al limite Babliuk, quest’ultima lascia partire un tiro a giro, ma la conclusione si spegne sul fondo

30’ Altra sostituzione per mister Bianco: Costa rileva Portaccio

29’ Conclusione dal limite di Babliuk, palla fuori di poco

28’ lancio per Ndiaye che entra in area e carica il destro, ma non centra lo specchio della porta

27’ Sostituzione per il Golfo Paradiso: Burdo entra per Paccagnini

26’ Giallo per Cancellara, falloso su Portaccio

23’ Che occasione per la Carcarese! Cross di Brovida dalla sinistra, Berretta in tuffo colpisce di testa: palla alta di millimetri

20’GOOOOOOL! Palla in profondità per Portaccio che scarta il difensore e infila alla destra di Giribaldi. 0-2

18’ Brovida al limite per Berretta che calcia di prima con il destro: conclusione debole, Cammarota blocca il pallone sicuro

16’ Doppio cambio per Battistel: fuori Berruti e Kosiqi, dentro Ferrero e Garcia

14’ Sponda di Ndiaye per De Paolo che al limite si libera dell’avversario e calcia, conclusione troppo debole per impensierire Giribaldi

11’ Un cambio per parte: per gli ospiti Ndiaye entra per Ivaldi, per i valbormodesi Babliuk prende il posto di Bonifacino

9’ Contropiede del Golfo Paradiso con Corsini che vede Giribaldi fuori dai pali e prova ad ingannarlo dalla distanza, ma la sua conclusione non è precisa, il portiere fa suo il pallone

7’ Inizio a tinte biancorosse, con la squadra di Battistel a caccia del pareggio, ci va vicina con Berretta che riceve in area la palla in profondità di Brovida e calcia sul primo palo, dove Cammarota blocca

Via alla ripresa, un cambio per la Carcarese: Brovida prende il posto di Chiarlone

SECONDO TEMPO

46’ Finisce il primo tempo sul risultato di 0-1 per il Golfo Paradiso

42’ Ancora Carcarese con Poggi che in area si libera dell’avversario e calcia, Cammarota in uscita devia in angolo

41’ Lancio di Prato per Berretta sulla sinistra, quest’ultimo crossa al centro dell’area, dove Poggi non riesce ad agguantare

40’ Destro dalla distanza di Corsini, conclusione alta

37’ Ammonito Ivaldi che non concede la distanza su punizione

32’ Cross di Kosiqi dalla linea di fondo, in area piccola è bravissimo De Paoli ad anticipare i giocatori biancorossi in agguato e a spazzare via

20’ Chiarlone serve corto Berretta che calcia con il destro: conclusione sopra la traversa

18’ Giallo per Revello che sgambetta da dietro Berretta

16’ Quattro angoli in pochi minuti per i genovesi, ma la squadra di Bianco non riesce ad essere pericolosa

9’ GOOOOOOOL! Golfo Paradiso in vantaggio: incursione di De Paoli sulla destra, il giovane serve in area Portaccio che tenta il tiro in area piccola, Giribaldi para, ma la palla rimane lì e Corsini di testa appoggia a porta vuota

7’ Ancora Carcarese vicina al vantaggio: traversone di Berruti, Poggi non ci arriva, ma Chiarlone sì: la sua conclusione di prima finisce alta

5’ Corner per la Carcarese dalla destra: sul secondo palo riceve Poggi, che impegna di testa Cammarota, sulla deviazione colpisce Chiarlone e poi Berretta di tacco, ma non riesce a deviare in rete

3’ Lancio per Corsini che ci prova con il mancino al volo, la palla finisce sul fondo e il guardalinee alza la bandierina per fuorigioco

Si parte alle alle 15 in punto, Carcarese con la nuova divisa biancorossa, Golfo Paradiso in blu

Carcare. Parte il campionato di Eccellenza, la prima si gioca al Corrent e vede opposte Carcarese e Golfo Paradiso, fischio d’inizio alle ore 15:00.

La prima e ultima sfida tra le due formazioni risale a due anni fa: era il 7 maggio 2023 quando i biancorossi scrissero la storia vincendo per la prima volta la Coppa Italia di Promozione. In quella stagione i genovesi primeggiarono nel loro girone conquistando l’Eccellenza, mentre per approdare in questa categoria la Carcarese ha dovuto attendere la scorsa primavera, aggiudicandosi la finale playoff.

Tornando a questa stagione, per entrambe non è cominciata nel migliore dei modi: sia la Carcarese che il Golfo Paradiso infatti hanno terminato la loro avventura in Coppa Italia agli ottavi di finale. I biancorossi, dopo lo 0-0 all’andata, hanno perso 4-2 in casa della Fezzanese, mentre i bianchiazzurronero in tutte e due le sfide con l’Arenzano si sono fatti rimontare 2 a 1.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Nonnis, Prato, Berruti, Galli, Kosiqi, Cancellara, Poggi, Berretta, Chiarlone. A disp.: Sciascia, Damonte, Brovida, Babliuk, Garcia, Ghirardi, Ferrero, Moretti F., Spozio. All. Michele Battistel

GOLFO PARADISO: Cammarota, Paccagnini, Rovegno, Zanetti, Compagnone, Di Lisi, De Paoli, Revello, Ivaldi, Corsini, Portaccio. A disp.: Ragher, Ferrante, Burdo, Costa, Ndiaye, Campiciano, Viacava, Cirigliano, Castellini. All. Gianluigi Bianco

ARBITRO: Giacomo Fraticelli di Genova

ASSISTENTI: Jacopo Nicolo’ Pascale e Catello Gasparo di Genova