Due giorni di maltempo: prolungata l’allerta gialla fino a mercoledì 10 settembre anche a ponente

Liguria. Arpal prolunga l’allerta gialla per temporali sul centro levante della regione (Zone BCE, nella “mappa” in copertina) fino alle 15 di domani (mercoledì 10 settembre). Nel ponente della regione (Zone A e D) l’allerta gialla per temporali scatterà alle 23,59 di oggi, fino alle 15 di domani (mercoledì 10 settembre).
La perturbazione, che ha interessato questa mattina il levante regionale, continuerà a creare condizioni di instabilità fino a domani.
Continueranno a formarsi strutture temporalesche, anche organizzate, che interesseranno, a macchia di leopardo, diverse aree della regione e andando a coinvolgere anche il ponente ligure, nella giornata di domani seppur risulta difficile la localizzazione dei fenomeni.
Al momento non si prefigurano condizioni di stazionarietà dei fenomeni e non mancheranno momenti di pausa precipitativa
IL BOLLETTINO
OGGI, MARTEDì 9 SETTEMBRE: Il lento progredire della saccatura atlantica verso il centro del Mediterraneo rinnova condizioni di instabilità a partire dal pomeriggio con conseguente sviluppo di fenomeni precipitativi di intensità al più moderata a partire da Ponente in estensione al Centro-Levante. Bassa probabilità di temporali forti dal pomeriggio su AD, alta probabilità di temporali forti su BCE con possibili allagamenti localizzati e piccoli smottamenti.
DOMANI, MERCOLEDì 10 SETTEMBRE: A partire dalle prime ore della notte un nuovo aumento di instabilità porta la formazione di fenomeni precipitativi di intensità fino a moderata a partire da ABD in estensione al resto della regione, con cumulate significative su C nel corso della prima parte della mattina. Alta probabilità di temporali forti su ABCDE con possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per isolate raffiche di vento e piccoli smottamenti.
DOPODOMANI, GIOVEDì 11 SETTEMBRE: Permangono condizioni di instabilità residua legate al passaggio della saccatura che porteranno precipitazioni sparse al più di intensità moderata.
INFO UTILI
Qui l’avviso meteorologico completo: https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/vigilanza.pdf. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/