Droga, armi e maranza: maxi operazione della polizia di Stato, arresti e denunce anche nel savonese

Provincia. Sono 970 le persone identificate e 696 i veicoli controllati in provincia di Savona nel corso dell’operazione ad alto impatto contro la criminalità giovanile condotta dalla Polizia di Stato nelle ultime tre settimane. I controlli, estesi tra parchi pubblici, aree ferroviarie, locali e stabilimenti balneari, hanno portato a 3 arresti, 16 denunce, oltre 1,2 kg di droga sequestrata insieme a bilancini di precisione, armi bianche e munizioni. Dieci giovani sono stati inoltre segnalati per uso personale di stupefacenti.

Nella giornata di ieri, venerdì 12 settembre, si sono concluse le operazioni ad alto impatto finalizzate al contrasto della criminalità giovanile, condotte dalla Polizia di Stato dal 22 agosto su tutto il territorio nazionale.

Le attività, svolte dalle Squadre Mobili delle Questure, coordinate dal Servizio Centrale Operativo e supportate da diversi equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine e degli Uffici territoriali, hanno riguardato giovani dediti principalmente, in gruppo o singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e armi, nonché responsabili di comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio.

In particolare, le investigazioni effettuate anche attraverso il monitoraggio del web e la successiva attività di controlli e perquisizioni nei principali luoghi frequentati da minorenni e giovani appena maggiorenni hanno portato ai seguenti risultati:

62.822 persone identificate , di cui 10.605 minorenni , soprattutto in aree di spaccio, zone della cosiddetta movida, centri commerciali ed esercizi pubblici. Su 160 sono in corso verifiche per l’eventuale adozione di misure di prevenzione, tra cui il divieto di accesso alle aree urbane ;

283 maggiorenni arrestati per reati contro la persona, il patrimonio, stupefacenti e detenzione illegale di armi;

22 minorenni arrestati per reati analoghi, tra cui spaccio e porto abusivo di armi;

81 ordinanze di custodia cautelare eseguite nei confronti di maggiorenni e 6 collocamenti in istituti minorili di pena ;

1.110 maggiorenni e 180 minorenni denunciati in stato di libertà;

829 immobili controllati , tra cui 58 strutture di accoglienza per minori stranieri , 136 sale giochi e 464 esercizi commerciali ;

sequestrati 19 kg di cocaina , 1 kg di eroina e 79 kg di cannabinoidi , oltre a shaboo, ecstasy, MDMA e benzodiazepine, insieme a bilancini di precisione ;

sequestrati 2 fucili, 36 pistole e relativo munizionamento ;

sequestrati 89 coltelli e diversi oggetti atti a offendere: tra cui 2 katane, una mazza da baseball, un manganello telescopico, 2 bastoni sfollagente, un tirapugni in metallo, 2 taser , oltre a spray urticante, martelli, una catena e strumenti da scasso;

recuperati gioielli, cellulari e orologi rubati , oltre a banconote false, documenti contraffatti e persino un tesserino falso della Guardia di Finanza ;

elevate 425 sanzioni amministrative , in gran parte per uso di stupefacenti e somministrazione di alcolici;

monitorati 1.300 profili social, tra cui 5 segnalati per incitamento all’odio e alla violenza contro le forze di polizia e per l’uso di armi.

Alcuni dei giovani coinvolti appartengono a gruppi riconducibili ai cosiddetti “maranza”.

DETTAGLIO DEI RISULTATI NELLA PROVINCIA DI SAVONA

Nelle ultime 3 settimane, nell’ambito della più ampia operazione di polizia giudiziaria realizzata su tutto il territorio nazionale e coordinata dal Servizio Centrale Operativo di Roma nei confronti di giovani dediti, in gruppo o singolarmente, alla commissione di reati, la Squadra Mobile di Savona, le Volanti ed il Commissariato di PS di Alassio, con l’ausilio del personale del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, hanno ottenuto, in questa Provincia, i seguenti risultati:

Sono stati controllati parchi pubblici, zone adiacenti a stazioni ferroviarie, aree limitrofe a locali e stabilimenti balneari, identificando complessivamente 970 persone e 696 veicoli.

Arrestati 3 maggiorenni (2 per reati contro il patrimonio ad opera del Commissariato di Alassio, e 1 per stupefacenti ad opera della Squadra Mobile).

Denunciati in stato di libertà 11 maggiorenni e 5 minorenni per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Sequestrati: 1,2 kg circa di cannabinoidi (tra hashish e marijuana), 15 gr di cocaina, 2 bilancini di precisione, complessivi € 15.754,00, 1 coltello a scatto, 1 tirapugni in metallo, 1 artifizio pirotecnico, 1 fucile ad aria compressa (sprovvisto di documentazione attestante la potenza), 41 cartucce da caccia illegalmente detenute.

Segnalati amministrativamente dal Commissariato di Alassio 10 giovani per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, ai sensi dell’art. 75 Dpr 309/90.