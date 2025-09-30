“Donna di pace, patrona d’Europa”, conferenza su santa Caterina a Varazze

Varazze. Sabato 4 ottobre alle ore 16.30 il Santuario Santissima Trinità (Chiesa Santa Caterina) ospiterà la conferenza su “Santa Caterina da Siena. Donna di Pace, Patrona d’Europa”.

Interverrà Franca Piccini, priore generale dell’Associazione Internazionale dei Caterinati – Casa Santuario di Santa Caterina in Siena.

L’evento si terrà nell’ambito della rassegna “Jacopo da Varagine e Caterina da Siena tra devozione e cultura”, con il patrocinio della Diocesi di Savona-Noli e della Provincia di Savona, il patrocinio e contributo del Comune e della Regione Liguria.