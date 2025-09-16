  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
12-13 settembre

“Dona la spesa scuola” di Coop Liguria, nel savonese raccolte 1,8 tonnellate di cancelleria

L'iniziativa ha permesso di raccogliere complessivamente 10,8 tonnellate di prodotti di cancelleria, acquistati e donati da soci e clienti per aiutare le famiglie in difficoltà

Dona Scuola coop Liguria

Savona. La raccolta solidale di materiale didattico “Dona la spesa scuola”, promossa il 12 e 13 settembre da Coop Liguria in collaborazione con le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà, ha permesso di raccogliere complessivamente 10,8 tonnellate di prodotti di cancelleria, acquistati e donati da soci e clienti per aiutare le famiglie in difficoltà.

Nel complesso l’iniziativa ha coinvolto una settantina di associazioni supportate dai volontari delle sezioni soci Coop, il cui contributo è preziosissimo per organizzare questa attività.

Nel savonese sono state raccolte 1,8 tonnellate di prodotti, destinate alla Caritas e alla Consulta del volontariato di Finale Ligure; alla Croce Bianca, alla Croce Rossa, alla Parrocchia del sacro cuore e al Centro Ascolto Caritas San Bernardino di Albenga; all’USEI e all’ACLI di Vado Ligure; all’USEI, all’ACLI, all’ARCI e al Centro Ascolto Caritas San Francesco di Savona; alla Caritas di Millesimo a Cairo Montenotte; all’associazione In tutte le direzioni di Albisola; all’associazione San Vincenzo di Varazze.

Coop Liguria ringrazia “i soci e i clienti che hanno contribuito” e da appuntamento a tutti all’11 ottobre, per una nuova raccolta “Dona la spesa”, questa volta di generi alimentari.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.