“Dona la spesa scuola” di Coop Liguria, nel savonese raccolte 1,8 tonnellate di cancelleria

Savona. La raccolta solidale di materiale didattico “Dona la spesa scuola”, promossa il 12 e 13 settembre da Coop Liguria in collaborazione con le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà, ha permesso di raccogliere complessivamente 10,8 tonnellate di prodotti di cancelleria, acquistati e donati da soci e clienti per aiutare le famiglie in difficoltà.

Nel complesso l’iniziativa ha coinvolto una settantina di associazioni supportate dai volontari delle sezioni soci Coop, il cui contributo è preziosissimo per organizzare questa attività.

Nel savonese sono state raccolte 1,8 tonnellate di prodotti, destinate alla Caritas e alla Consulta del volontariato di Finale Ligure; alla Croce Bianca, alla Croce Rossa, alla Parrocchia del sacro cuore e al Centro Ascolto Caritas San Bernardino di Albenga; all’USEI e all’ACLI di Vado Ligure; all’USEI, all’ACLI, all’ARCI e al Centro Ascolto Caritas San Francesco di Savona; alla Caritas di Millesimo a Cairo Montenotte; all’associazione In tutte le direzioni di Albisola; all’associazione San Vincenzo di Varazze.

Coop Liguria ringrazia “i soci e i clienti che hanno contribuito” e da appuntamento a tutti all’11 ottobre, per una nuova raccolta “Dona la spesa”, questa volta di generi alimentari.