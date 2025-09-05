  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Spettacolo naturale

Domenica 7 settembre eclissi totale di luna: ecco come osservarla

L’Associazione Astrofili Orione organizzerà un’osservazione pubblica dalle 20 alle 22 sui prati di San Bartolomeo

Generico settembre 2025

Liguria. Domenica 7 settembre ci sarà la luna piena, ma sorgerà nascosta. Infatti a Savona sorgerà alle 19,50 e si troverà nel cono d’ombra della Terra.

Per osservarla si dovrà fare molta attenzione: in direzione Est fino alle 20,52 apparirà molto scura e rossa, in quanto totalmente in ombra. Poi comincerà a uscire dall’ombra terrestre e la sua superficie tornerà a essere illuminata dai raggi solari, prima una sottile falce che rapidamente crescerà fino alle 21,56, quando tutto il disco lunare sarà illuminato dal Sole.

L’Associazione Astrofili Orione, che sarà già dalla mattina presso lo stand della Libreria Paoline alla fiera di San Bartolomeo, organizzerà un’osservazione pubblica dalle 20 alle 22 proprio dai prati di San Bartolomeo. Per prenotazioni, telefonare al numero 347 2512535 o al 347 7123570.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.