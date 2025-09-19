Dolcissima, Fungo d’Oro e Fiera San Matteo, l’assessore Lombardi: “Gusto, sapori e tradizioni per la promozione turistica”

Ponente. Fine settimana caratterizzato da altri tre “Eventi Autentici Liguri” organizzati da Comuni e Pro Loco in provincia di Savona.

“Prosegue il calendario degli Eventi Autentici Liguri, composto da 110 appuntamenti organizzati da Comuni e Pro Loco e cofinanziati grazie ai due bandi promossi da Regione Liguria per un totale di circa 500 mila euro – ricorda l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – Nel savonese sarà un weekend all’insegna del buon cibo e delle tradizioni“.

Spazio ai golosi, agli amanti del gusto e dei sapori…

Nel dettaglio: da venerdì a Laigueglia al via l’edizione numero 43 della Fiera di San Matteo, fino a domenica stand con prodotti gastronomici e artigianali, giochi, libri, musica e fuochi d’artificio; al Palafungo di Bardineto sabato 20 e domenica 21 avrà luogo la 41a Festa del Fungo d’Oro con stand gastronomici con piatti tipici a base di funghi e specialità locali, musica e giochi e animazione per i più piccoli; a Pietra Ligure sabato 20 e domenica 21 settembre torna Dolcissima Pietra, grande evento dedicato al cioccolato, alla pasticceria e ai prodotti dolciari artigianali.