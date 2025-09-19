  • News24
Territorio

Dolcissima, Fungo d’Oro e Fiera San Matteo, l’assessore Lombardi: “Gusto, sapori e tradizioni per la promozione turistica”

Fine settimana caratterizzato da altri tre Eventi Autentici Liguri in programma nel savonese

Dolcissima 2024 Pietra Ligure
Fiera di San Matteo Laigueglia 2025
Dolcissima 2024 Pietra Ligure Fiera di San Matteo Laigueglia 2025

Ponente. Fine settimana caratterizzato da altri tre “Eventi Autentici Liguri” organizzati da Comuni e Pro Loco in provincia di Savona.

“Prosegue il calendario degli Eventi Autentici Liguri, composto da 110 appuntamenti organizzati da Comuni e Pro Loco e cofinanziati grazie ai due bandi promossi da Regione Liguria per un totale di circa 500 mila euro – ricorda l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – Nel savonese sarà un weekend all’insegna del buon cibo e delle tradizioni“.

Spazio ai golosi, agli amanti del gusto e dei sapori…

Nel dettaglio: da venerdì a Laigueglia al via l’edizione numero 43 della Fiera di San Matteo, fino a domenica stand con prodotti gastronomici e artigianali, giochi, libri, musica e fuochi d’artificio; al Palafungo di Bardineto sabato 20 e domenica 21 avrà luogo la 41a Festa del Fungo d’Oro con stand gastronomici con piatti tipici a base di funghi e specialità locali, musica e giochi e animazione per i più piccoli; a Pietra Ligure sabato 20 e domenica 21 settembre torna Dolcissima Pietra, grande evento dedicato al cioccolato, alla pasticceria e ai prodotti dolciari artigianali.

