Distribuire volantini: ecco perché restano uno strumento efficace di promozione

In un’epoca in cui il marketing digitale sembra dominare la comunicazione, i volantini cartacei continuano a dimostrare la loro efficacia, soprattutto a livello locale. Una recente ricerca dell’Istituto Piepoli, ripresa da Editoriale Domani, ha rilevato che il 41% dei giovani tra i 18 e i 34 anni preferisce ancora informarsi su offerte e promozioni attraverso volantini su carta piuttosto che tramite strumenti digitali. Un dato sorprendente, che conferma come la carta mantenga un ruolo centrale anche per le nuove generazioni. Per le attività di Savona, questo significa che il volantinaggio resta uno strumento concreto per raggiungere i residenti, generare attenzione e stimolare decisioni d’acquisto immediate. In altre parole, non si tratta di un retaggio del passato, ma di una leva che continua a funzionare.

I vantaggi della distribuzione locale

Per un’impresa savonese, il volantino rappresenta un canale diretto verso le famiglie e i cittadini del territorio. La sua forza è nella capacità di concentrare il messaggio in aree precise: dal centro cittadino ai quartieri residenziali, fino alle zone di maggior passaggio. Così si evitano dispersioni e si massimizza l’efficacia dell’investimento.

C’è poi l’aspetto della tangibilità. A differenza di un post che scorre veloce sui social, un volantino entra fisicamente nelle case delle persone e può essere consultato più volte o condiviso con altri. È un oggetto fisico che prolunga la vita del messaggio e lo rende più memorabile. Se ben progettato, diventa anche una leva di coinvolgimento: un’offerta valida pochi giorni o un coupon esclusivo possono spingere ad agire subito, generando risultati concreti. Ecco perché il volantinaggio continua a garantire ritorni interessanti, soprattutto quando la campagna è pianificata con metodo e non lasciata al caso.

Come organizzare una campagna efficace

Realizzare una distribuzione davvero incisiva richiede una strategia. Il primo passo è conoscere il territorio: mappare le zone più adatte, dai mercati rionali alle aree a maggiore densità abitativa. Poi conta la grafica: un titolo chiaro, poche informazioni ben organizzate e riferimenti pratici come indirizzo, orari o QR code che rimandino a sito web e canali social.

Anche il “quando” è decisivo. Distribuire troppo presto rischia di far dimenticare l’offerta, mentre agire a ridosso di un evento aumenta le possibilità di risposta. Infine, servono strumenti per misurare i risultati: codici sconto dedicati o numeri di telefono riservati permettono di valutare con precisione l’efficacia della campagna.

Così il volantino smette di essere solo un mezzo di visibilità e diventa parte integrante di una strategia di comunicazione locale, misurabile e migliorabile.

Perché affidarsi a Stampaprint

A questo punto, la scelta del partner giusto fa la differenza. Stampaprint offre alle imprese di Savona un servizio completo e affidabile: consegna gratuita in 24/48 ore, garanzia “soddisfatto o ristampato” e un editor grafico online intuitivo che consente di creare design professionali anche senza esperienza. Chi preferisce un supporto dedicato può contare sull’assistenza passo dopo passo, mentre chi cerca rapidità trova un processo d’ordine semplice e tempi di produzione ottimizzati. Il tutto con prezzi competitivi, materiali di altissima qualità e un catalogo vastissimo di carte e formati. Non a caso Stampaprint è stata premiata da ITQF e Repubblica tra le migliori tipografie online 2025/26.

Conclusione

I dati lo dimostrano: i volantini restano uno degli strumenti più efficaci per influenzare le scelte d’acquisto, soprattutto quando il pubblico di riferimento è territoriale. Per le imprese di Savona, integrarli con le altre attività di comunicazione significa rafforzare la propria presenza sul mercato locale. Con un partner come Stampaprint, capace di unire qualità, rapidità e convenienza, la distribuzione di volantini diventa una leva moderna e concreta per generare contatti e nuove opportunità.