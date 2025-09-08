Dipendenze, a Carcare uno sportello di supporto per gli alcolisti a cura dell’Associazione Acat

Carcare. Contrastare l’abuso di alcol e sostenere chi ha problematiche legate alla dipendenza, questo è l’obiettivo dell’associazione Acat e della giunta comunale di Carcare che ha concesso la possibilità di utilizzare spazi pubblici per incontri e iniziative a scopo informativo. L’Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento Savona Genova ODV, attiva nell’ambito della prevenzione e del trattamento dei problemi alcol correlati, ha espresso la volontà di avviare anche in Val Bormida un proprio Club e a tal fine ha richiesto al Comune di Carcare la possibilità di usufruire di uno spazio per poter svolgere riunioni settimanali, della durata di un’ora e trenta in orario serale, con famiglie con problematiche connesse all’abuso d’alcol, nonché per organizzare alcuni incontri informativi e di promozione sulle proprie

attività.

“La Giunta Comunale riconosce di significativa valenza sociale poter offrire alla popolazione la possibilità di partecipare sul territorio a gruppi di trattamento dello specifico problema, considerando anche la totale gratuità di tutte le prestazioni fornite dall’ACAT”, si legge sulla convenzione.

“Il fenomeno dell’abuso di alcol in Valbormida, specie tra i giovani, è in forte aumento e siamo disponibili ad accogliere la richiesta di chi può supportare le persone in difficoltà, nonché di un’associazione che ha la possibilità di organizzare iniziative a tema, per informare sui rischi per la salute e anche sulle problematiche sociali e relazionali che scaturiscono quando un famigliare diventa alcolista – commenta il sindaco Rodolfo Mirri – Quando sarà libera, gli incontri saranno concessi nella sala del Centro polifunzionale, e troveremo un’alternativa nel caso ci siano iniziative concomitanti”.