Differenziata, Savona “invasa” dai sacchi gialli: ma è “colpa” dell’allerta, ecco perché

Savona. E’ da lunedì mattina che i quartieri di ponente a Savona sono “invasi” da sacchi gialli esposti domenica sera e rimasti lì senza essere raccolti. E sui social, tra una foto e l’altra, infuria la polemica: d’altronde non è certo la prima volta, in questi primi mesi di raccolta porta a porta, che il fenomeno si presenta. Almeno questa volta, però, non è “colpa” di Sea-s: durante le allerte meteo più gravi, infatti, il servizio di raccolta è sospeso. Un particolare che molti savonesi ancora non sanno: e così in tanti hanno comunque esposto sacchi (plastica) e mastelli (residuo secco), che sono inevitabilmente rimasti lì.

Nella notte tra domenica e lunedì, durante l’orario previsto di raccolta, era infatti attiva l’allerta meteo per temporali: gialla dalle 21 alle 24, arancione dalla mezzanotte fino alle 15 del giorno successivo (lunedì). L’esposizione (fino alle 23) era quindi prevista durante l’allerta gialla: secondo quanto previsto dalle ordinanze, durante le allerte gialle l’esposizione dei rifiuti, al momento, è consentita “solo se strettamente necessario”. Il servizio di raccolta (che dura tutta la notte) ricadeva invece già nell’allerta arancione: e secondo quanto previsto dalle ordinanze, durante le allerte arancioni il servizio è sospeso.

Sea-s chiarisce che “durante l’allerta meteo arancione i rifiuti non possono essere lasciati né su suolo pubblico né su quello privato” e che quindi anche in questo caso “non andavano esposti”. “La nostra idea – spiega l’ad Stefano Valle – è mettere alcune limitazioni anche in caso di allerta gialla in particolare per i sacchi della plastica. Ora andiamo incontro all’autunno, verranno comunicate regole più chiare nei prossimi giorni, confermo che con l’arancione c’è già oggi il divieto di esposizione dei sacchi o dei mastelli e il conseguente obbligo di ritirare la dotazione se già esposta”.

Per quanto riguarda il servizio decide l’azienda: “Dipende dalle condizioni che si presentano, se non piove potremmo decidere di farlo. Ad esempio domenica notte è iniziato cessata l’allerta”.

Nel dettaglio, l’esposizione durante le allerte, ad oggi, è regolata da due ordinanze: una pubblicata prima dell’avvio del nuovo servizio (il 27 giugno), l’altra emessa in occasione delle allerte.

La prima fa una distinzione tra i livelli di allerta: “In caso di condizioni meteorologiche avverse, particolarmente ventose o allerta gialla l’esposizione dei rifiuti dovrà essere effettuata solo se strettamente necessario; in caso di allerta arancione e rossa l’esposizione dei rifiuti è vietata”.

La seconda, in questo caso pubblicata domenica pomeriggio dopo l’avviso di Arpal, precisa: “L’attività di raccolta della differenziata da parte di Sea-s Spa è sospesa durante l’allerta arancione e, se questa dovesse essere prorogata fino agli orari previsti per il conferimento non si dovrà procedere all’esposizione dei contenitori dei relativi rifiuti; inoltre dovranno essere ritirati sacchi esposti in prossimità dei contenitori di raccolta, seppure collocati non in conformità con le regole previste, al fine di tenere sgombere da rifiuti le aree dove sono collocati i contenitori di raccolta”.

Nel foglio informativo inviato da Sea-s a tutti i savonesi dove sono riportati i dettagli dei giorni di raccolta è stato solo riportato: “In caso di allerta meteo esporre i rifiuti solo se strettamente necessario”.