Decreto Sicurezza, pullman da Savona a Pontida e non solo: il 6 settembre gazebo della Lega a Savona

Savona. La sezione cittadina della Lega di Savona sarà presente con un gazebo informativo sabato 6 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, in corso Italia, all’angolo con via Astengo.

“Sarà un’occasione per incontrare i cittadini insieme a dirigenti, sostenitori e militanti – afferma la sezione leghista in una nota – e per discutere delle problematiche del territorio, di temi politici locali e nazionali e dei risultati raggiunti dal Partito a livello regionale e nazionale”.

“Particolare attenzione sarà riservata al Decreto Sicurezza recentemente convertito in legge. Inoltre, saranno raccolte adesioni per partecipare in pullman da Savona al tradizionale raduno di Pontida, previsto per domenica 21 settembre”, concludono dalla Lega Savona.