Nomina

Da Savona alla Calabria, Dario Padrone è il nuovo direttore amministrativo di “Azienda Zero”

Si tratta dell’Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria. Padrone è stato già direttore della S.C. "Sistemi informativi e Ingegneria Clinica" dell’Asl2

Generico settembre 2025

Savona. L’Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria – “Azienda Zero” ha nominato il nuovo direttore amministrativo.

Si tratta di Dario Padrone, figura multidisciplinare, laureato in Economia con specializzazione in management della sanità e solida esperienza nella gestione e innovazione tecnologica, sia nell’ambito dei sistemi informativi (ICT) che delle tecnologie medicali, vanta, altresì, anche ottime competenze sotto il profilo del controllo di gestione e della contabilità.

Padrone, 61 anni piemontese di Pinerolo, prima di approdare ad Azienda Zero Calabria, è stato direttore della struttura complessa “Sistemi informativi e Ingegneria Clinica” dell’Asl 2 di Savona, oltre a ricoprire analogo incarico presso il Policlinico San Martino di Genova dove ha contribuito a realizzare e implementare numerosi progetti relativi ai sistemi informativi aziendali, fra i quali la realizzazione del servizio NUE 112 per la gestione delle emergenze-urgenze per tutta la regione Liguria.

Alla vasta esperienza in ambito ICT e nella gestione delle tecnologie medicali, si aggiunge anche quella alla guida di diverse strutture nelle aziende sanitarie piemontesi, dove è stato direttore della struttura complessa di controllo di gestione dell’ASL di Vercelli e responsabile sistemi informatici dell’azienda sanitaria pinerolese (oggi ASL TO 3).

L’incarico ha durata triennale e si inquadra nel solco della continuità che Azienda Zero, guidata dal direttore generale Gandolfo Miserendino, intende portare avanti a prosecuzione della sua azione di governance del sistema sanitario della regione Calabria.

