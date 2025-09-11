Da Savona a Bangkok, Greta Petrillo ai campionati mondiali di sumo

Savona. Ennesimo onore per la giovane atleta della Yama Arashi Judo Savona Greta Emma Petrillo, ormai atleta fissa della Nazionale italiana di sumo, che questo weekend affronterà le migliori al mondo nel campionato mondiale di sumo a Bangkok, in Thailandia. L’atleta è l’attuale vicecampionessa europea, avendo conquistato l’argento agli Europei U21 di Budapest, svoltisi a maggio.

L’evento promette un grande spettacolo, ospitando nelle stesse giornate anche i Campionati Asiatici, patria di questo antico sport; la gara della Petrillo si svolgerà sabato 13 settembre dalle 12,30, ora locale (7,30 in Italia).

“Greta ha già partecipato a diversi campionati europei e mondiali, ma nell’ultimo anno ha acquisito maggior tecnica e consapevolezza delle proprie capacità, la medaglia europea è stata una bellissima sorpresa e conferma il potenziale dell’atleta, che a soli 17 anni si è imposta con atlete più grandi e con maggior esperienza; sabato tiferemo tutti per lei”, questo il commento di Monica Albano, Presidente dell’Asd.