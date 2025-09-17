  • News24
Avventura

Da Lisbona a Finale Ligure in skateboard: “Una impresa sportiva e umana senza precedenti”

I due giovani finalesi Artan Marku e Tommaso Busoni, residenti in Portogallo, sono stati ricevuti in Comune

skate lisbona finale

Hanno raggiunto la loro città d’origine partendo da quella dell’attuale residenza in skateboard, percorrendo gli oltre 2.700 chilometri lungo la costa atlantica e mediterranea che separano Lisbona da Finale Ligure.

Sono stati ricevuti stamani dall’amministrazione comunale Artan Marku e Tommaso Busoni, protagonisti di questa impresa sportiva e umana fuori dall’ordinario.

Marku, giovane stilista, e Busoni, giovane attore, entrambi originari di Finale Ligure e attualmente residenti a Lisbona, hanno affrontato un viaggio straordinario durato circa 80 giorni. Solo con uno zaino di 10 kg a testa e due fotocamere per documentare il percorso, hanno attraversato Portogallo, Spagna e Francia, spinti dalla voglia di mettersi alla prova, dal desiderio di avventura e dal legame profondo con la loro città di origine.

Durante la cerimonia, l’Amministrazione comunale ha voluto sottolineare il valore di questa impresa fatta di coraggio, determinazione e amore per le proprie radici, consegnando quindi un riconoscimento ai due giovani quale apprezzamento per il loro straordinario percorso.

Afferma il consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Andrea Calcagno: “Un’iniziativa ambiziosa, una dimostrazione di coraggio e intraprendenza da parte di questi due nostri concittadini, che ha portato lustro alla nostra città. Due giovani finalesi quindi, che con la loro forza e tenacia hanno trasformato un’idea quasi folle in relatà, sintomo che veramente i nostri giovani possono andare lontano e superare i molti limiti che spesso la nostra società impone”.

“Noi crediamo nei nostri giovani e sono orgoglioso di rappresentarli” conclude.

