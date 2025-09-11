Da Lisbona a Finale in skate: l’impresa dei giovani finalesi Artan Marku e Tommaso Busoni

Finale Ligure. Da Lisbona a Finale Ligure in skate. È questa l’impresa sportiva, quasi al termine, portata avanti con tenacia e spirito d’avventura da due giovani finalesi.

Si tratta di Artan Marku, stilista, e Tommaso Busoni, attore, come detto entrambi originari di Finale ma attualmente residenti a Lisbona, che hanno deciso di intraprendere un viaggio straordinario.

Attraversare l’Europa con uno skate da Lisbona fino alla Liguria: obiettivo (quasi) centrato). L’itinerario, seguito interamente lungo la costa, ha attraversato Portogallo, Spagna e Francia, per un totale di oltre 2.700 km.

“Abbiamo viaggiato per circa 80 giorni, ciascuno con uno zaino da 10 kg e due fotocamere per documentare l’esperienza”, hanno raccontato i due protagonisti dell’impresa sportiva.

Ora manca solo l’ultima tappa: l’arrivo a Finale, che è previsto per sabato 13 settembre, a conclusione di un percorso che ha unito sport, resistenza, incontri e scoperta.